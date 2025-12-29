BEKİR HAZAR

Bugün sizlerle dünyanın en ahmak ülkesi ABD'nin ne hale geldiğini gösteren ilginç bir olayı paylaşacağım. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam ve soykırımı desteklemenin Amerika'yı nasıl vurduğunu, işin komediye dahi evrildiğini bir örnekle aktaracağım. 2026'da Ohio eyaletinde valilik seçimi var. Cumhuriyetçilerin adayı Hint asıllı Vivek Ramswamy... Demokratlar ise bir doktorla karşısına çıkacaklar. Kadın adaylarının ismi Dr. Amy Acton. Cumhuriyetçi aday Vivek Ramswamy İsrail sever bir politikacı.

Filistin'in İsrail toprakları olduğunu söyleyecek, burada kararı Tel-Aviv'in vereceğini haykıracak kadar net. Las Vegas'ta Yahudi topluluğun önüne çıktı ve İsrail devletinin kurucusu ve ilk Başbakanı David Ben-Gurion'a defalarca atıfta bulundu. "ABD'yi kuran George Washington Amerika Birleşik Devletleri için neyse, Ben Grion da İsrail için odur" diyerek işgalciyi kahraman ilan etti. "ABD-İsrail ilişkisinin Amerikan çıkarlarına dayandığında en güçlü birliktelik olduğuna inanıyorum; Geçici sempati için söylemiyorum bunları. Bu Amerika için daha iyi. Bu İsrail için daha iyi," diyerek Tel-Aviv aşkını ilan etti. "Cooper Union'daki Yahudi öğrencilerin şiddet korkusuyla kilitli bir kütüphanede saklanmak zorunda kalmamasını sağlayacağız," diye haykırdı Vivek Ramaswamy. Bununla, New York'taki Cooper Union College'daki Yahudi öğrencilerin Filistin yanlısı protestocuların şiddetinden korktuklarını ve göstericilerden okul kütüphanesinde sığındıklarını söylediklerini belirten raporlara atıfta bulunuyordu. Sürekli İsrail ile yaşadığı aşkı dışa vurmak, aday olduktan sonra Vivek Ramswamy'in başına bela oldu.

Oyları hızla düşmeye başladı. Özellikle genç kesim ayağa kalktı. "Yahu sen Vali adayısın. Ohio'ya nasıl hizmet edeceksin, neler yapacaksın onları anlatmak yerine Amerika'dan binlerce km uzaktaki soykırımcı küçücük bir ülkeyi neden kafana taktın? Niçin onunla yaşadığın aşkı bize anlatıyorsun. Manyak mısın?" diyerek yerden yere vurmaya başladı. Çığ gibi büyüyen tepkiler sonucu anketlerde geriye düşen Vivek Ramswamy'i korku ve panik sardı. Durumu kurtarmak için eveleyip gevelemeye başladı. "Aslında doğru olan Amerika'nın İsrail'i koruması değil, İsrail'in kendini korumasıdır." gibi laflar etmeye başladı. Rakibi Dr. Amy Acton İsrail'le ilgili tek kelime etmiyor, sadece Ohio eyaletine hangi hizmetleri getireceğini, projelerini anlatıyor, oyları artıyordu. İşin ilginç yanı, İsrail'i ağzına almayan Dr. Amy Acton Yahudi'ydi. İsrail'i savunmanın seçimi kaybettireceğini bilen bir Yahudi olarak Tel Aviv'le ilgili tek kelime sarfetmiyordu. Bir Yahudi aday İsrail'i övmekten korkuyor, onun rakibi Hintli aday ise İsrail aşkını haykırmanın bedelini ödeyerek batağa saplanıyordu. İşin içinden çıkmak için de debeleniyor, ters köşe yapmaya çalışıyordu.

Ancak daha da batıyordu. Sosyal medyada Vivek Ramswamy'in İsrail seviciliği tavan yapıyor, yerden yere vuruluyor, her iki adayla da dalga geçen yorumlar zirveye çıkıyordu. Bir sosyal medya kullanıcısı "Ohio bitti. Vali için seçecekleriniz Yahudi bir kadın ve İsrail sevici Vivek Ramswamy diye bir adam. Kaybeden Ohio" diye alaycı bir tweet attı. Ramswamy da ona "Demokrat rakibimde çok sorun var ama onun Yahudi inancı listede yok. Geri çekil Amerikan karşıtı" diye cevap vererek bir yerlere şirinlik yapmaya kalktı. Vay sen misin bunu yapan? Ramswamy'e hakaret yağdı. ABD İsrail'i ağzına almayan ve bundan korkan bir Yahudi aday ile Tel Aviv aşkını haykırdığı için batağa saplanıp seçimi kaybetme paniğine giren ve çıkış arayan bir başka adayın çekişmesine sahne olacak noktaya geldi. Nazi yanlısı olmakla suçlanan Yahudi karşıtı örgüt liderleri bile "Ohio'ya gidip İsrail aşığı Ramswamy'i seçtirmemek için çalışacağız" dediler.

Ancak onlar için Ramswamy'i seçtirmemek, Yahudi bir kadını Valilik koltuğuna oturtmak demekti. Kafaları bu noktada da karışıyor ve işinden içinden çıkamıyorlardı. Durum tam bir komediydi. Ancak bazılarının henüz göremediği bir dram vardı İsrail açısından. Gazze'de binlerce Amerikan bombası atılarak vurulan çocukların ahı aslında ABD'yi vurmuştu. Yakın gelecekte Washington'daki İsrail hegemonyası büyük darbe alacaktı. Şu anda kaybeden ABD. Komediyle başlayan gerilimlerin sonu kaostur. Kafası karıştırılmış Amerikan gençliğinin net olduğu tek konu var. İsrail'in esir alıp işgal ettiği ABD'yi süper ahmağa çevirdiğini görüyor ve biliyorlar artık. Öfke çığ gibi. Tel-Aviv bedel ödeyecek yarınlarda. Artık İsrail'i savunmak seçim kaybettiriyor, Yahudi aday bile "İsrail'in "İ"sini ağzına alırsa kazanamayacağını biliyor. Bu bir devrimdir.