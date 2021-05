EVCİLLERİ ÖZLEYENLER

AMERİKA'DA Center for the National Intereset düşünce kuruluşu var. Saygınlığı ve gerçekçeliği ile bilinen kurumun kurucuları arasında eski başkanlardan Nixon da var. İşte bu düşünce kuruluşu her ay National Interest adında bir dergi yayınlıyor. O derginin son sayısında konu Türkiye- Amerika ilişkileriydi. İlginç ve muazzam tespitlerin yapıldığı bir analizi soluksuz okuduk.

Öncelikle Amerika'nın Türkiye'ye karşı AGRESİF olduğu vurgulanıyordu.

Peki ABD bize neden agresifti. Dergi bunun cevabını gayet net veriyordu;

"Washington artık Türkiye'nin eylemlerini yönetemiyor" deniyordu.

Ben yıllardır bu sütunlarda "Adamlar çıldırıyorlar, deliriyorlar" diye yazıyorum.

National Interest sonuç olarak Amerikan dergisi.

"Bizimkiler tımarhanelik oldular" demeyecek tabii ki. Nazikçe agresiflik olarak gösterecek. Tabii burada asıl kponuşmamız gereken ana konu derginin teşhisi. "Washinton artık yönetemiyor" demek...

Bu itirafı yapmak... Aynı zamanda Erdoğan öncesi Türkiye'nin Washington'dan yönetildiğinin en güzel göstergesi ve belgesi.

National Interest'in sayfalarında üzerinde durulanm bir konu da "Türkiye artık oyun kurucu oldu" şeklindeki değerlendirme. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye içinde hatta Irak ve Kafkasya'da düşüş gösteren Amerikan gücü ve dünya düzenine karşı istikrarlı tutum sergilediği özellikle vurgulanıyor. Türkiye'yi gören Hindistan'ın da cesaretlenip S-400 siparişi verdiği hatırlatıyor. Yani dünyada birçok ülkeye ABD'ye "Hayır" diyebilme anlamında örnek olduğumuz hatırlatılıyor.

Biden yönetiminin Türkiye'yi "Evcilleştirme" girişimlerinde bulunmasının ana nedeni olarak dergi bunları gösteriyor. Ama bu adımlara rağmen Türkiye, büyük olasılıkla Washington'ın istediği sonuçları yine vermeyecektir diye Beyazsaray uyarılıyor.

Tabii ben derginin en çok "Evcilleştirme" tanımlamasına kafayı taktım. 20 yıl öncesinde Türkiye gayet evcildi adamların gözünde.

Şimdi onların gözünde yırtıcı kaplan gibiyiz.

Bundan rahatsızlar. O yüzden Erdoğan'ı indirip evcil muhalefeti iktidara getirmek istiyorlar. Bunu da bizzat Başkanları Bidon kafa söylüyor. Hani bizde hep Türkiye değil Amerika ağzıyla konuşan muhalefet var ya onlardan bahsediyorum. Siz bilirsiniz o evcillerin kimler olduğunu.

Ülkelerinin değil Batı'nın gücüne inanan, bu ülkeye yapılan her hizmete karşı çıkan, her olayda gavura değil devletine saldıran içimizdeki iitihatçı kafalara bir de yıkıcı bir haberim var. National Interest analizin finalinde "Belki de Washington'daki politika yapıcıların;

Türkiye gibi müttefiklere karşı artık Amerikan gücünün sınırları olduğunu kabul etmesi gerekiyor." cümlesini kuruyor. Amerika'dan medet uman bizim yerli evcillerimize duyurulur. Batı'dan korkan o ezik evciller şunu da bilmelidir ki; Geleceğin birçok adı vardır: Gelecek zayıflar için ulaşılmaz, korkaklar için bilinmez, cesurlar için ise fırsattır. Bu kafayla bu ülkede asla iktidar olamayacaksınız!.