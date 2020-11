Ned

İP'DE yaşanan deprem Türk siyasi hayatını sarstı... Ümit Özdağ'ın muhalefetin ortak girişimiyle gizli yapılan "Yeni Anayasa" toplantılarını gündeme getirmesi, içeriğinin "Türkiye'yi bölecek mi" tartışmasına yol açması, Kemal Bey'in bu toplantıyı yalanlaması, CHP milletvekilinin "Ben de katıldım" demesi, Kemal Bey'in daha önce bu toplantıları yaptıklarına dair bir TV kanalda konuştuğunun ortaya çıkması... Ve derken Ümit Özdağ'ın İP'ten ihraç edilmesi... Baş döndürücü bir gündem olarak karşımıza çıktı.

Şu anda ortalık toz duman ve herkes bir şeyler söylüyor.

Ancak ben işin o tarafında değilim...

O toplantıları muhalefetimizin Alman istihbaratı tarafından fonlanan Friedrich Ebert Stiftung Vakfı ile ortak çalışmalara imza atan TÜSES (Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı) ile ortak düzenlediği, başka yabancı kurum ve vakıfların da işin içinde olduğu iddiaları bana daha çekici geliyor.

Türkiye'yi federasyonlara ayıracağı belirtilen "Yeni Anayasa" taslağının Soros'çu Denge ve Denetleme Ağı'nın hazırladığı ve çalışmalara bizzat katıldığı haberleri ortalığa saçıldı. Benim en çok ilgimi çeken ise bu toplantıların sekreteryasını yaptığı belirtilen National Demokratic Institute yani NDI oldu...

NDI, Amerika'da Ulusal Demokrasi Vakfı olarak bilinen NED'e bağlı alt bir kurum.

Haydi gelin biraz sörf yapalım ve NED'i biraz tanıyalım...

1983 Şubat ayında ABD Başkanı Ronald Reagan, BM ABD Büyükelçisi Carl Gershman ve CIA Direktörü William J. Casey bir toplantı yaptı. Toplantının konusu CIA'e bağlı bir sivil toplum kuruluşu, birçok ülkede yasal operasyonlara imza atacaktı.

The National Endowment for Democracy NED (Amerikan Ulusal Demokrasi Vakfı) 18 Kasım 1983'te kuruldu.

Başkan da Carl Gershman oldu. Carl Gershman çok önemli biriydi. Resmi kayıtlara göre 1969-1974 yılları arasında Ortadoğu'da bulundu. Ancak gerçek böyle değil. Carl Gershman, 1969-1978 yılları arasında Ortadoğu ve çevresinde yaşadı.

Türkiye, İsrail, Suriye ve Ürdün'de kaldı. Çok iyi derecede Türkçe, Arapça biliyor.

NED'in kurulması da ABD'nin Ortadoğu'da artık iyice artan gerilimin merkezinde olmasıydı.

NED ile ülkelerin iş adamlarına ulaşacak olan CIA, üniversiteler ve medyadaki maaşlı çalışanlarıyla sokak eylemlerini organize edecekti.

NED, medya şirketlerine çok ciddi açık finansman sağladığını kabul ediyor. Gizli finans ayaklarıyla ilgili açıklama yapmıyor. Sırbistan, Ukrayna, Gürcistan, İran, Hong Kong gibi ülkelerde sokak eylemlerine ciddi finansman sağlayan The National Endowment for Democracy NED, bunu demokrasi için yaptığını söylüyor.

Ukrayna Politeknik Üniversitesi, Hong Kong Politeknik Üniversitesi'ne finansman sağlayan da NED.

Tesadüf değil, bu iki üniversite Ukrayna'daki Turuncu Devrim, Hong Kong'daki öğrenci ayaklanmalarının merkeziydi.

CIA'nın 'Örümcek' operasyonları adını verdiği sokak eylemlerinin tamamında ana merkez NED. Soros'un Açık Toplum Vakfı gibi 20'ye yakın sivil toplum kuruluşları NED ile ortak çalışıyor.

NED, Asya, Avrupa ve Afrika'da 49 siyasi partiye finansman sağladı. 126 üniversite ve 29 gazete ve televizyona açıktan para verdi.

Üniversitelerdeki bazı öğretim üyeleri, özel toplantılarda öğrencilerine NED'i anlattı.

Gazeteler, sokak eylemlerine destek verdi. Özellikle Ukrayna ve Hong Kong'daki gazetelerin NED'den finansman destek sağladığı da ortaya çıktı.

Carl Gershman'ın her CIA Direktörü ile yakın olması da, aslında NED'in ne kadar güçlü olduğunun da bir kanıtı.

Dünyada birçok ülkede yaptığı operasyonları burada yazmaya kalksak sayfalar yetmez.

Amerika'da ülkeyi yönetmek üzere bürokraside görev alanların tamamı NED'in CIA ile çalışan ve sopayla dövülecek, Washington'a bağlanacak ülkelere gidip sivil toplum örgütleri ile ortak operasyonel çalışmalar yaptığını bilir.

Türkiye'de de NED'in ne ayak olduğunu devleti yönetenler, siyasetçilerimiz çok ama çok iyi bilir.

NED'in doğurarak piyasaya sürdüğü yavrucuğu NDI yani National Demotratic İnstute'nin Türkiye'de sörf yapması, sivil toplum örgütleri ve muhalefetteki isimlerle toplantılara katılması, sekretarya hizmetini üstlenmesi ilginç değil mi... Hele bu toplantılarda "Yeni Anayasa" çalışmalarının yapıldığının belirtilmesi de çekiciliğin de ötesinde çok seksi!...

