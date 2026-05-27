BEKİR HAZAR

Ağabeyim aradı dün. "Beni öldürmüşler" dedi. "Nasıl yani" diyebildim. Sosyal medyada birileri öldüğüne dair haberler yayınlayınca dostları içinde ağlayanlar olmuş. Hatta biri aramış "Hasan öldün mü" diye sormuş.



"Yahu öldüysem eğer ölene telefon açılır mı? Bak cevap veriyorum, diğer taraftan değil, bu dünyadan konuşuyorum seninle" demiş. Tabii bu haber fısıltı gazetesi şeklinde kulaktan kulağa yayılınca yanlış anlamalar da başlamış. En sonunda "Kardeşin Bekir Hazar'ın öldüğünü duyduk. Başın sağ olsun" diye taziyede bulunanlar da çıkmış. Sosyal medya böyle bir şey işte.



Ağabeyinden başlayıp sana kadar gömüyorlar. Yapay Zeka'ya sordum. Henüz benim ölümüme ilişkin resmi açıklama yokmuş.

"Peki neden insanların öldüğü yönünde yalan haber yapıyor birileri" diye de sordum. Yapay zeka nedenler sıraladı.

En ilginci ise "Bazıları TIKLANMA, takipçi sayısını artırma adına böyle yapıyor" cevabıydı.

Avrupa Parlamentosu üyesi Christophe Gomart diye bir Fransız var. Adam kafayı sıyırmış bir yatay zeka. O yüzden onun beynini de TIKLAMAK gerekiyor biraz. Türkiye'yi terörizmin arkasındaki üç merkezden biri olarak suçlayacak kadar beyin ölümü gerçekleşmiş bir siyasetçi çünkü. Sinsice her yere sızıyormuşuz.



Sosyal medyadan yaptığı açıklamaları yayan bir kullanışlı eleman aslında. Neden mi? Çünkü herif İsrail'in hizmetçisi. Fransız askeri istihbaratının eski direktörü olan bu herifi almışlar bir de Avrupa Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı yapmışlar.



Avrupa'daki İsrail yanlısı lobiler tarafından finanse edilen tartışmalı bir seyahatle gündeme gelen bir yalancı aslında. Gomart, Ekim 2024'te, AP vekili olarak imzaladığı dürüstlük ve şeffaflık beyanına rağmen, ELNET (European Leadership Network) isimli lobi grubunun tüm masraflarını karşıladığı İsrail ziyaretine katılarak tarafsızlık kurallarını ihlal eden bir beleşçi. Uçak biletinden yemeğine kadar tüm masraflarını bu İsrail lobisine ödetecek kadar yüzsüz bir çıkarcı. Parlamentoda "Beleşçi olmayacağım, rüşvet almayacağım" diye yemin etmesine rağmen hem de. Yani satın alınmış bir adam. Kim bilir o lobilerden cebine ne kadar para girdi?



Türkiye'yi suçlayan bu satın alınmış beleşçi ve yiyici Fransız'ın tüm masraflarını karşılayıp İsrail'e götüren lobi ELNET'e gelince...

En büyük faaliyeti Avrupa'da İsrail'e yönelik eleştirileri bertaraf etmek. Avrupa'nın AIPAC'ı olarak tanınıyor. Siyonizm aşkına bu kıtada para dağıtarak parlamenter satın alıyor, sivil toplum kuruluşlarına para yağdırıyor. Belçika'dan Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İngiltere'ye kadar hemen her başkentte ofisleri var. Bu lobinin bir numaralı uşağı ise terör devleti İsrail aşkına bizi terörizmle suçlayan Fransız Gomart.

Fransızlar Lübnan'ı sömürgeleri olarak görür.



İsrail Lübnan'ı vurunca Netenyahu hükümetini eleştirdiler. Güya Lübnan'a sahip çıktılar. Ancak bunların hepsi yalandolan ve göstermelik.

Lübnan'daki Fransız sevdalılarını küstürmemek için yapılmış yapay eleştiri aslında. Hikayeden yani. AB tarafından paylaşılan resmi veriler, 2024 yılında İsrail'e en fazla silah ihraç eden ülkenin Fransa olduğunu söylüyor. Paris yönetimi toplamda 362 milyon avroluk ihracat yapmış Tel-Aviv'e. İsrail bölgeyi ve Lübnan'ı vurunca da devam etmiş bu sevkiyatlar. Milyar doları çoktan aşmış. F-35'ler rahat kalksın diye yedek parça bile göndermişler.

Fransız bombalarıyla da Lübnan'ı da kan gölüne çevirmiş İsrail. İşte böyle ikiyüzlü bir Paris var ortada.



Gazze'ye yardım götüren Sumud filosundaki Fransız kadın aktivistlerden biri ekrana çıkıp, tutuklandıktan sonra İsrail askerlerinin nasıl taciz ve işkence yaptığını, kendisini nasıl tekme tokat dövdüğünü detaylarıyla anlattı. O açıklama görüntüleri sosyal medyada milyonlarca Fransız tarafından izlenince ülke ayağa kalktı. Fransız hükümeti de infiali bastırmak için aktivistleri cezaevinde ziyaret edip işkenceye katılan Bakan Ben Givr'in ülkeye girişine yasak koyarak öfke patlamasını yatıştırmaya çalıştı. Dedik ya tüm bunlar, göz boyama ve Fransız halkını kandırma metotları.



Fransa hala İsrail'in en büyük silah tedarikçilerinden biri. Avrupa'da bu konuda bir numara. Zaten Cumhurbaşkanları Macron da dünyanın en zengin ailesi ve İsrail'in kurucusu Rortschild hanedanının bankasından Elysee Sarayı'na transfer olan bir eleman. Tabii ki bu ülkede İsrail aşığını önce askeri istihbaratın başına getirirler, ardından AP'da milletvekili yaparlar. "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti, Avrupa ordusu kurmalıyız" diyen Macron ve yardımcılarının da beyin hücrelerinde bir arıza var. Arızalı ve belki de ölümü gerçekleşmiş beyinlerin terörist İsrail aşkına Türkiye'yi teröristlikle suçlaması da gayet doğal. Bunların beynini tıklasan da sinyal gitmez çünkü. Tıklanmaz arlanmaz içi boş yapay beyinleri takmayın kafanıza. Bayramınız mübarek olsun.