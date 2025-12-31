BEKİR HAZAR

Küresel sermayenin ve dünyayı paranın gücüyle dizayn etme sevdasında olan finans baronlarının kurduğu Avrupa Birliği dağılıyor mu? Dünya bu sorunun içinde muazzam bir savaşa sahne oluyor. Yepyeni gelişmeler eşliğinde bambaşka bir dünya geliyor. Küresel sermayenin kuyruğuna takılarak güç devşireceğini düşünen Avrupa artık dünya sahnesinden silinmenin korkusunu yaşıyor. Her şey Ukrayna'daki turuncu devrimle başladı. Küresel baronların tetikçisi Soros milyon dolarlar dağıtarak Ukrayna'da halkı ayaklandırdı. Avrupa Birliği bu kalkışmaya sonuna kadar destek verdi. O güne kadar Ukrayna-Rusya ilişkileri zirvedeydi. Rusya yanlısı Ukrayna Devlet Başkanı'nın devrilmesiyle AB ülkelerinde zafer çığlıkları atıldı.

Utanmasalar kırk gün kırk gece kutlayacaklardı bu devrimi. Ancak aradan yıllar geçince aslıNda tuzağa düştüklerine yeni yeni uyanmaya başladılar. Ukrayna devrimi bugün artık başlarına bela olan, koca Avrupa'yı felakete sürükleyip batağa çeken bir kabusa dönüştü. Ayaklarına fena halde dolanmaya başladı. Ne yapacaklarını bilmiyorlar, her kafadan bir ses çıkıyor. Dönüşü olmayan bir yola girdiler. Çünkü artık küresel sermayeyi düşman gören ve tasfiye etmeyi planlayan Amerikan derin devleti ve onun iktidara taşıdığı ulus devleti savunan başkan vardı.

Avrupa küreselcilerin peşine takılmanın bedelini ödeyecekti. Trump'ın yardımcısı Vance, Avrupa'da kıta liderlerinin gözünün içine bakarak sesleniyordu; "Avrupa'nın karşı karşıya olduğu tehditler arasında beni en çok endişelendiren Rusya, Çin ya da başka bir dış aktör değil. Beni endişelendiren, içeriden gelen tehdit, Avrupa'nın en temel değerlerinden bazılarını, Amerika Birleşik Devletleri'yle paylaştığı değerleri terk etmesi." diyordu. Bu açık bir ültimatomdu. "Bizim değerlerimizi terk ettiniz. Artık siz de terk edileceksiniz" demekti bu. Öyle bir noktaya geldik ki artık Avrupalı liderler Trump'ı AB düşmanı ve Putinci olarak görüyor. Bunda da son derece haklılar.

AB'nin desteklediği Ukrayna'ya "Putin'e topraklarını ver, kurtul" diye dayatan bir ABD var artık. Ve "Söylediklerimi yapmazsanız Rusya'yı başınıza bela ederim" diye Avrupa'ya sopa gösteren bir ABD başkanı da bu işin bonusu. O Trump'ın imzaladığı ABD Ulusal Güvenlik belgesinin satır aralarında "Avrupa ülkeleri içinde Avrupa'nın mevcut gidişatına karşı direniş oluşturulması" çağrısı bile net bir şekilde yer buluyor. Bu, AB'nin dağılmasını isteyen Avrupalı faşist, ırkçı partilerin desteklenerek tam da bu direnişin sağlanması anlamına geliyor. O yüzden önceki gün ABD'nin gözdesi Macaristan Başbakanı Victor Orban açık açık "Avrupa Birliği hızla savaşa sürükleniyor ve parçalanmaya doğru gidiyor" diye boşuna haykırmıyor. Trump, kabul ettiği Avrupalı liderleri sürekli laf olsun diye aşağılamıyor.

Londra belediye başkanına bile laf edip "İğrenç" diye hakaretler yağdıran, Almanya'nın medeniyetten silineceğini söyleyen bir ABD Başkanını ilk kez görüyoruz. İngiliz Independent'da dün ilginç bir makale vardı. "O dünya artık yok. Başımıza gelenlerle, Trump'ın Amerika'sının en ufak bir askeri ittifak ve koruma karşılığında bile ne isteyip beklediğiyle tüm boyutlarıyla yüzleşmemiz gerek. Ukraynalıların çoğu Rusya'ya verilecek büyük tavizlere karşı Trump'ın ilk ve en acil talebi, işgal ve savaş suçları hiç yaşanmamış gibi Ukrayna'yı yalnız bırakıp Vladimir Putin'le dostluk kurmamız. ABD bizi, Avrupa'yı Putin'le tehdit ediyor" diye yazıyordu içeriğinde. "Biz çok konuşan zayıf liderlerden muzdarip, ÇÜRÜYEN ülkelerden oluşan bir kıtayız" diye devam ediyordu.

Yıllardır bu sütunlarda "Trump, AB'yi en büyük 3 düşmandan biri olarak görüyor. Parçalayacak." diye yazıyoruz. İngiliz Independent'taki makalede de finalde "Trump, II. Dünya Savaşı sonrası ABD politikasının tam tersine AB'yi ortadan kaldırmak istiyor: Tehdit artık ABD'den geliyor" diye yazıyor. Dedik ya kötü sona daha yeni uyandılar. Yeni Dünya Düzeni Washington-Ankara- Moskova ekseninde hayata geçiyor. Küresel sermayenin İstanbul'da kurduğu İsrail'in Başkanı'nın yanında Trump önceki gün Erdoğan'a ve Türkiye'ye övgüler yağdırarak, İngilizlerle birlikte oluşturulan ve eskiyen son dünya düzeninin kurucusu finans baronlarına mesaj veriyor.

Artık masada İngilizler yok. Tasfiye edildiler. Bizim muhalefet ise tasfiye edilen İngilizlerden medet umuyor. Özgür Bey önceki gün tasfiye edilmiş İngilizlerin devlet yayın organı BBC'ye yine Türkiye'yi şikayet ederek medet umuyordu. Avrupalarda gezip yardım dilenen ve ülkesine sallayan öngörüsüz, vizyonsuz bir muhalefetimiz var. Koskoca çürümüş Avrupa bugün bangır bangır tasfiye ediliyor. Bizim vizyonsuzlar tasfiye edilen çürüklerin peşinde koşup avuç açıyor. Bu kafayla tabii sen de tasfiye olursun. 2026'ya girerken çürük Avrupa bile uyandı, bizim muhalefet uyanamadı iyi mi?