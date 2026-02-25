BEKİR HAZAR

2015'TE Amerikan Kongresi'nde kürsüye suratsız bir herif çıkıyor. İran'ın nükleer programına karşı sert bir konuşma yapıyor. Dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın desteklediği İran'la nükleer anlaşmaya açıkça karşı çıkıyor. Amerikan Kongresi'nde ABD Başkanı'na saldıran kişi İsrail Başbakanı Netenyahu'dan başkası değil. Hiç kimse sorgulayamıyor, "Bu ne cüret" diye. Bugün İran'ı bombalamaktan bahseden bir ABD'ye bu perspektiften bakmak durumundayız. Netenyahu denen herif "America is something that can be moved very easily" diyor bir konuşmasında. Yani "Amerika çok kolay yönlendirilebilecek BİR ŞEYDİR" diyerek küçümsüyor. "ABD'yi biz büyüttük biz düşürürüz" kafasındaki birinden bahsediyoruz. Trump İran'ı İsrail'in ısrarı üzerine vurmaya çalışıyor gözüktü. Nükleer tesislerini bombalıyormuş gibi yaptı. "İsrail başıma bela olmasın" diye. Ardından "Yerle bir ettik" dedi. CIA başkanı çıkıp "Hiç hasar veremedik" diyerek başkanını yalanladı. Şimdi bugün İsrail kucağına aldığı ve kölesi gibi gördüğü ABD'yi İran'ı dümdüz etmeye, rejimi kökten değiştirmeye zorluyor.

Öyle görünüyor ki, bölgeye iki büyük uçak gemisi gönderen Trump fena sıkışmış durumda. ABD başkanını, reşit olmayan çocukları fuhuş adasında siyasilere sunarak görüntülerini çeken MOSSAD ajanı Epstein dosyası ile fena sıkıştırdılar. Sansür getirilen 3 milyon belgede ne var bilinmiyor. Ortada muazzam suç görüntüleri var, adalet yerinden kıpırdamıyor, kimse tutuklanmıyor. İsrail ajanı depreminde kurulan komisyonda Adalet Bakanı'na soruyorlar; "Ortada büyük suç işleyenler, reşit olmayan çocuklarla fuhuş yapanlar var. Bugüne kadar kaç kişiyi tutukladınız" diye. Adalet Balkanı eveleyip geveliyor, sözü başka yere taşımaya çalışıyor. Komisyon başkanı "Ben söyleyeyim zero yani sıfır" diyor. Amerikan halkı homurdanıyor. Siyonizme ve İsrail'e karşı öfke daha da büyüyor. MOSSAD'ın elinde Trump'la ile ilgili neler bulunuyor? Bu konuda da henüz bir netlik yok. Ancak Trump İran'ı vuracak noktaya geldiyse, bu durum Netenyahu tarafından önüne kimsenin bilmediği görüntülerinin konduğu anlamına geliyor. Ve dahası ellerindeki Siyonist medya ile Epstein davasını ABD'de hiç gündemden düşürmüyorlar. Trump öyle bir hale getirildi ki "İsrail'in isteğini yerine getirip İran'ı vurursam ancak bu fuhuş gündemi değişebilir ülkemde" diye düşünecek noktaya taşındı. Bir MOSSAD ajanı ile ABD'yi kuklaya çevirebileceğini göstermeye çalışan bir İsrail var karşımızda.

Epstein'ın İsrail istihbaratına çalıştığı kesinleşmesine rağmen sosyal medyadan büyük algı operasyonu yapıyorlar. MOSSAD ajanı Epstein'i, şeytana tapan bir satanist gibi gösteren yayınlarla olayı saptırdılar. Epstein'ın Yahudi kimliğini ve MOSSAD ajanlığını unutturup, adamı bir anda "Kan içen satanist, şeytan" durumuna getirdiler sosyal medyada. Böylece Epstein'ın MOSSAD bağlantısı yüzünden İsrail'in yara almasına da engel oldular. Bizde bile çok sayıda fenomen, yorumcu sosyal medyada İsrail istihbaratının yaptığı bu algı çalışmasında kullanışlı elemana döndü farkına olmadan. MOSSAD ajanını sadece "kan emici satanist" diye tanıtan çok sayıda Türk gördüm. İsrail'in kuyruğuna takılan ABD, nasıl bir kaosa düşeceğinin farkında değil şu günlerde. Epstein denizine düşen ve İsrail'e sarılan zavallı bir ülke var karşımızda. Hiç yılanlarla aynı mağarada yaşanır mı? Yılan bin yıl yaşasa da yılandır. Ve sokar. Anayasa mahkemesi "Trump kongre onayı almadan diğer ülkelere vergi koyamaz" diyor. Trump bu karara kızıp vergiyi yükseltiyor "Yüzde 15" diyor.

Avrupa sinir krizleri geçiriyor. ABD Bir anda kendisine 500 milyar dolarlık bir ek kaynak sağlıyor. Pentagon'un bütçesinin yarısı demek bu. Ancak bu para Amerikan halkının cebinden çıkacak demektir aslında. Çünkü ABD üreten değil. Dünya üretiminin yüzde 33'ünü satın alan zavallı bir ülke. Vergi koyduğunda, dışarıdan gelen malın ihracatı duracak değil. Çünkü bunu hemen üretebilecek ABD yok ortada. Yeni Dünya Düzenini kaoslarla, sürekli gerilimle kurup, İsrail'in kuyruğuna takılmış halde kontrol edebileceğini zannetmenin bedeli ABD için çok ağır olacak. Besledikleri karga gözlerini oyuyor. Suç işleyenlerin bile korunduğu, ilkelerin yerle bir olduğu ABD'de en büyük darbeyi içeride yiyecekler. Holywood artık yeni patlayacak Amerikan iç savaşlarını filme almaya başladı bile. Görünen yılanlarla dolu köy kılavuz istemiyor çünkü.