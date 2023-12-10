ALİ ŞERBETÇİ

■ Annem, geçen yıl babamdan boşanarak rahmetli dedemden dolayı ölüm aylığı almaya başladı.

Ancak bir süre önce babamla tekrar barıştılar ve birlikte yaşamaya başladılar. Annem, aylığım kesilmesin diye babamla yeniden nikah yapmak istemiyor.

Bu sakıncalı mı? İ.B.

Kanuna göre eşinden boşanan kız çocuklarına anne veya babalarının hak sahibi olarak SGK 'dan ölüm aylığı bağlanmaktadır. Kız çocuğunun aylığı, yeniden evlenmesi veya sigortalı bir işte çalışmaya başlaması halinde kesilmektedir. Diğer taraftan, Kanunun 56. maddesine göre "Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir.

Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar Kurumca geri alınır." Bu hükme istinaden, ölen babasından aylık almakta olan kız çocuklarının boşandığı kişi ile fiilen birlikte yaşadığının Kurumun denetim elemanlarınca tespit edilmesi halinde, bağlanan aylık kesileceği gibi, bugüne kadar ödenmiş olan aylıkların da faizi ile birlikte geri alınması gerekecektir. Hayatın olağan akışı içinde, boşanan ve fiilen ayrı yaşamaya başlayan kişilerin belli bir süre sonra yeniden bir araya gelmeleri, hatta yeniden evlenmeleri mümkündür.

Bu durumda, kız çocuğu yeniden evlendiğinde aylığı kesilir, ancak yeniden evlenmeden önce birlikte yaşadıkları dönemlere ait aylıklarının Kurumca geri isteneceğine dikkat etmek gerekir. Bu nedenle, boşandığı kişi ile yeniden fiilen birlikte yaşamaya başlayan kız çocuklarının, kuruma başvurarak aylıklarının kesilmesini istemeleri kendi yararlarına olacaktır.