■ Şu an kendi işyerimden Bağ- Kur'luyum, sigortaya geçmek istiyorum. Kendi işyerimden sigortaya geçebilir miyim? (Sinan)
Bağ-Kur sigortalılık şartlarını taşırken SSK'lı çalışmanızda herhangi bir sakınca yok. Yani Bağ-Kur'luyken SSK primi ödeyebilirsiniz. Ancak, SSK primini kendi işyeriniz üzerinden gösteremezsiniz. Kimse kendine ait işyerinde SSK kapsamında çalışıyor gösterilemez. SSK'lı olabilmek için işveren ile iş akdi yapmak gerekir. Kimse de kendisi ile iş akdi yapamayacağından kendine ait işyerinden SSK kapsamında çalışamaz.
■ 3.5 yıldır bir firmada çalışıyorum. 24 saat çalışıp 24 saat izin yapıyorum. Senelik izin kullanmadan kullanılmış gibi işveren imza attırıyor, kendi isteğimle işten ayrılsam haklarımı nasıl arayabilirim? (İsmi saklı) İşten kendi isteğiniz ile ayrılmanız halinde tazminat alamazsınız. Ancak haklarınızı alabilmek için önce arabulucuya, sonuç alamazsanız iş mahkemesine dava açmanız veya Çalışma Bakanlığı'na şikayette bulunmanız gerekmektedir. Çalışırken yani işten çıkmadan ayrılmadan şikayet etmek istiyorsanız şikayet dilekçenizde isminizin gizli tutulmasını talep edebilir veya somut deliller ortaya koyarak isimsiz şikayette de bulunabilirsiniz. İşveren senelik izinleri kullandırmak zorundadır. Siz de kullanmadığınız ya da almadığınız haklar için imza atmamalısınız.
■ Annem, geçen yıl babamdan boşanarak rahmetli dedemden dolayı ölüm aylığı almaya başladı. Ancak bir süre önce babamla tekrar barıştılar ve birlikte yaşamaya başladılar. Annem, aylığı kesilmesin diye babamla yeniden nikah yapmak istemiyor. Bu şekilde yaşamaları annemin aylık almasına engel değil mi? (İsmi saklı)
Eşinden boşanan kız çocuklarına anne veya babalarının hak sahibi olarak SGK'dan ölüm aylığı bağlanmakta. Kız çocuğunun aylığı, yeniden evlenmesi veya çalışmaya başlaması halinde kesilmekte. Diğer taraftan, Kanunun 56. maddesine göre eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş tutarlar geri alınır. Bu hükme istinaden, ölen babasından aylık almakta olan kız çocuklarının boşandığı kişi ile fiilen birlikte yaşadığının Kurumun denetim elemanlarınca tespit edilmesi halinde, bağlanan aylık kesileceği gibi, bugüne kadar ödenmiş olan aylıkların da faizi ile birlikte geri alınması gerekecektir.
Kendi işyerinde SSK’lı olunamaz
■ Şu an kendi işyerimden Bağ- Kur'luyum, sigortaya geçmek istiyorum. Kendi işyerimden sigortaya geçebilir miyim? (Sinan)
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