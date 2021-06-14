30 yıl önce biri kız, diğeri erkek çocuğu olmak üzere 2 kardeşi evlat edindik. 6 ay önce oğlumuzu kaybettik. Annesi olarak ölüm aylığı bağlanması için başvurdum. Ancak bana aylık bağlanamayacağını söylediler. Babası ölürse babasının hak sahibi olarak kızımıza da mı aylık bağlanmayacak? Y.A.
Sigortalıların hak sahibi ana ve babalarına aylık bağlanması için, 5510 sayılı Kanun'un 34. maddesine göre,
- Eş ve çocuklardan artan hissenin bulunması (65 yaşın üstünde olması halinde artan hisse şartı aranmaz),
- Diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması,
- Her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması şartları aranır.
Artan hisse olmaması nedeniyle aylık bağlanamayan ana ve babanın 65 yaşını doldurması halinde, kanunda aranan diğer koşulların da yerine gelmiş olması şartıyla bu yaşı doldurdukları tarihi takip eden ay başından itibaren ölüm aylığı bağlanır.
Ancak evlat edinen ana ve babaya vefat eden evlatlıktan dolayı ölüm gelir/aylığı bağlanmaz. Bu nedenle, her ne kadar evlat edindiğiniz çocuk sizin kütüğünüzde yer alsa da evlat edindiğiniz çocuğun hak sahibi olarak size aylık bağlanması mümkün değildir.
Ancak eşinizin vefatı halinde evlat edindiğiniz kızınıza aylık bağlanmasına bir engel bulunmamaktadır.
Evlat edinen aileler dikkat! | 14 Haziran 2021
30 yıl önce biri kız, diğeri erkek çocuğu olmak üzere 2 kardeşi evlat edindik. 6 ay önce oğlumuzu kaybettik. Annesi olarak ölüm aylığı bağlanması için başvurdum. Ancak bana aylık bağlanamayacağını söylediler. Babası ölürse babasının hak sahibi olarak kızımıza da mı aylık bağlanmayacak? Y.A.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Çalışmadan emeklilik fırsatı 13 Haziran 2021, Pazar Eşim ev hanımı. Sigorta yaptırmak istiyorum. Ne yapmalıyım? A. Donis Çalışma imkanı olmayan ev hanımları için...
- Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? | 8 Haziran 2021 08 Haziran 2021, Salı Asgari ücretle çalışan bir işçinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı hesabında baz alınan ücretler...
- Eşinin yanında çalışanlar dikkat! | 7 Haziran 2021 07 Haziran 2021, Pazartesi Bakkal dükkanım var. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Her gün bana yardım ediyor. Herhangi bir ücret ödemiyorum. Bu...
- Hamilelik tazminatlı işten ayrılmaya neden sayılmaz | 6 Haziran 2021 06 Haziran 2021, Pazar Hamile olmam sebebiyle işten ayrılmam halinde tazminat alabilir miyim? Ayşe A. İş kanununa göre hamilelik nedeniyle...
- Sigorta primlerinin düşük gösterilmesi sigortalının zararınadır | 30 Mayıs 2021 30 Mayıs 2021, Pazar Yaklaşık 5 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum. Patronumuz sigorta primlerimi aldığım ücretten değil, asgari ücretten...
- Çalışmadan emeklilik fırsatı
- Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? | 8 Haziran 2021
- Eşinin yanında çalışanlar dikkat! | 7 Haziran 2021
- Hamilelik tazminatlı işten ayrılmaya neden sayılmaz | 6 Haziran 2021
- Sigorta primlerinin düşük gösterilmesi sigortalının zararınadır | 30 Mayıs 2021
- Erkek çocuklar yetim aylığı alır mı? | 29 Mayıs 2021
- Tazminatta çalışılan süreler dikkate alınır | 25 Mayıs 2021
- Çıraklık sigortası emekliliğe etki eder mi? | 24 Mayıs 2021
- İşe giren eşin ölüm aylığı kesilmez
- Emeklilikte son 3.5 yıl şartı | 20 Mayıs 2021