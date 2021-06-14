Evlat edinen aileler dikkat! | 14 Haziran 2021

30 yıl önce biri kız, diğeri erkek çocuğu olmak üzere 2 kardeşi evlat edindik. 6 ay önce oğlumuzu kaybettik. Annesi olarak ölüm aylığı bağlanması için başvurdum. Ancak bana aylık bağlanamayacağını söylediler. Babası ölürse babasının hak sahibi olarak kızımıza da mı aylık bağlanmayacak? Y.A.

Sigortalıların hak sahibi ana ve babalarına aylık bağlanması için, 5510 sayılı Kanun'un 34. maddesine göre,

- Eş ve çocuklardan artan hissenin bulunması (65 yaşın üstünde olması halinde artan hisse şartı aranmaz),

- Diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması,

- Her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması şartları aranır.

Artan hisse olmaması nedeniyle aylık bağlanamayan ana ve babanın 65 yaşını doldurması halinde, kanunda aranan diğer koşulların da yerine gelmiş olması şartıyla bu yaşı doldurdukları tarihi takip eden ay başından itibaren ölüm aylığı bağlanır.

Ancak evlat edinen ana ve babaya vefat eden evlatlıktan dolayı ölüm gelir/aylığı bağlanmaz. Bu nedenle, her ne kadar evlat edindiğiniz çocuk sizin kütüğünüzde yer alsa da evlat edindiğiniz çocuğun hak sahibi olarak size aylık bağlanması mümkün değildir.

Ancak eşinizin vefatı halinde evlat edindiğiniz kızınıza aylık bağlanmasına bir engel bulunmamaktadır.