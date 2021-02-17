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  • 17 Şubat 2021, Çarşamba

Doğum borçlanması emekli eder | 17 Şubat 2021

01.01.1980 yılından sigortalı bayanım. 10.03.1965 doğumluyum. Ödenmiş 1400 gün primim bulunuyor. 3 çocuğum var, borçlanma ile prim günüm 3600 güne tamamlanıyor. N.T.
Doğumlarınız işe girişinizden sonra ise, 3 çocuğa toplamda 6 yıl borçlanabilirsiniz.
3600 prim günün tamamlanmasına 40 günlük daha prim ödemeniz gerekli. İşe başlangıcınız itibariyle 3600 günü tamamlayıp yaş ve kademeye girmeden 50 yaşınızın dolduğu tarihte emekli olabilirsiniz. Çünkü 09.09.1981 tarihinden önce sigorta başlangıcı olan kadınlar 5000 prim günle tam, 3600 prim gün ve 50 yaş ile başka yaş-kademeye girmeden emekli olabilmektedirler.
Sizin de avantajınız var.
3600 günü tamamlayın ve emekli olun.

20.12.1969 doğum tarihim, SGK girişim 03.06.1997, ne zaman emekli olurum? H.D.
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz.
Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.

12.05.1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. Ne zaman emekli olabilirim? Murat K.
İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 2035 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir.

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Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ Doğum borçlanması emekli eder | 17 Şubat 2021
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