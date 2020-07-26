Ne zaman emekli olurum?
Buna göre 47 yaş 5150 günle emekli olabiliyorum. Bu yanlış hesaplamadan dolayı ödediğim askerliği geri alabilir miyim? Aylık bağlandı ama çekmedim. Nurettin YİĞİT
Öncelikle emekliliğiniz hayırlı olsun. Ödemiş olduğunuz askerlik borçlanmasını bir defaya mahsus geri alma durumunuz olabilirdi. Ancak emekli aylığınız bağlandığından geri iade alamazsınız. Aylığı çekmiş ya da çekmemiş olmanız durumu değiştirmiyor.
11.11.1988 tarihli sigorta girişim var. 1972 doğumluyum, 5450 gün primim var. Ne zaman emekli olurum?
5Ö850073 Nolu SMS:
İşe girişinize göre 25 yıl, 51 yaş ve 5450 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ile prim gün sayınız tamamlanmış ancak 51 yaşınız 2023 yılında dolacağından emekli olabileceğiniz tarih doğum gününüzün gün ve ayına göre 2023 yılı olacaktır.
17.07.1979 doğum tarihim, SSK girişim 31.11.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay yaptım. 5000 gün primim var. Ne zaman emekli olurum?
5...710966 Nolu SMS:
İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız. Bu durumda 17.07.2036 tarihine kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.
03.03.1979 doğumluyum, sigorta girişim 01.11.1998, 2002 yılında askerliğimi 18 ay yaptım. 5618 gün primim var. Verdiğim bilgilere göre, ne zaman emekli olabilirim? Serdar DALGIÇ
İşe girişinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 2023 yılında 25 yıl şartınız, 2036 yılında 57 yaşınız, 282 gün daha prim ödeyince de prim gün sayınız dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 5900 prim günü tamamlamak şartıyla 03.03.2036 tarihi olacaktır.
12.05.1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. Emekli ne zaman olabilirim? 5Ö288030 Nolu SMS:
İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.
Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 2035 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir.
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