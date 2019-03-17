İşe iade için bir aylık süre var

■ Ali Bey; haksız yere işten çıkartıldım. Fazla çalıştığım halde fazla mesai ücreti almadan 2 yıldır asgari ücret ile çalıştım. Hiçbir neden yokken işime son verildi. Hakkımı nasıl araya bilirim? 5Ö505625 Nolu SMS:

İşyerinden haksız olarak çıkartılmış iseniz bir ay içinde iş mahkemesine işe iade davası açabilirsiniz. Bir aylık süreyi geçirmeyin. İşe geri dönmek istemiyorsanız ödenmeyen fazla mesai, ihbar ve kıdem tazminatı ve diğer alacaklarınız için Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğüne şikayette bulunabilir veya doğrudan iş mahkemesine alacak davası açabilirsiniz.



■ Ali Bey, ben özel sektörde çalışan bir işçiyim. Bazen günlük izin almak zorunda kalıyoruz ama işverenimiz her zaman izin vermiyor. Bizde bu nedenle mağdur oluyoruz. İşçinin mazeret izni yok mu? K.A.

Sayın Okurum, işçilerin mazeret izinleri şunlardır; İşçinin evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde üç gün, eşinin doğum yapması halinde ise beş gün ücretli izin,

İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar ücretli izin hakları bulunmaktadır. Bunun dışında belirttiğiniz şekilde işi olana mazeret izni olarak başka uygulama bulunmamakta.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

■ 20.12.1969 doğum tarihi, SGK giriş 3.6.1997, ne zaman emekli olurum? 5Ö743 Nolu SMS:

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.



■ 1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. Ne zaman emekli olurum? 5Ö780126 Nolu SMS:

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.

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