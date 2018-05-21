Sağlık nedeniyle ayrılana tazminat
İş Kanunu'na göre işçi iş sözleşmesini sağlık nedeniyle iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa, işçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa bildirimsiz olarak fesh edebilir ve tazminat talep edebilir. Bunun dışındaki bir sağlık nedeniyle iş sözleşmesini fesh ederse tazminat talep edemez. Sizin sağlık sorunlarınız yukarıda belirttiğim şartlar dahilinde ise tazminat talep edebilirsiniz.
1996-2001 arası Bağ-Kur kapsamındaydım. Sonra da 8 yıllık SSK çalışmam var. Son iki yılda da isteğe bağlı ödedim. Nereden emekli olurum? 5...363369 Nolu SMS
Sigortalı son 7 yıl en fazla nereye prim ödemişse o kurumdan emekli olur. Bu kanun 01.10.2008'den önce işe başlamış olanlarda geçerli.
Siz de bu mevzuata tabisiniz. Sizin son 7 senede en fazla ödediğiniz prim SSK kapsamında. Dolayısı ile emekli olunacak kurum SSK'dır. Tekrar bunun bozulması için farklı kurumdan en az 1260 gün yani 3.5 yıl ödenmesi gerekir ki diğer kurumun emeklilik şartına tabi olunsun. Bu durumda son iki yılı yani 720 günü farlı kuruma prim ödeyerek geçirmeniz SSK'dan emekli olmanıza engel değildir. 01.10.2008 tarihinden sonra işe başlayanlarda ise; toplamda hangi kuruma en fazla prim ödenmişse o kurumdan emekli olunabilecektir
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1975 doğumluyum. 1990 yılından çıraklık okulu kaydım var. Aynı sigorta numaramla 1997'de resmi kamuda işe başladım. Şu anki primim 6300 gün. Ne zaman emekli olurum? 5...940878 Nolu SMS
1997 yılındaki işe başlangıç tarihiniz 24 Mayıs'tan önce ise 25 yıl, 56 yaş, 5825 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak emekli olabilmeniz için yaş şartınızın da tamamlanması gerekmektedir. Askerlik 1997 yılından önce ise borçlanıp bir yıl daha erken emekli olabilirsiniz. Çıraklık girişi emeklilikte geçerli değil.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Sağlık nedeniyle ayrılana tazminat
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