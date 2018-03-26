İşe iade davası açabilmenin şartları
4857 Sayılı İş Kanunu'na göre işveren tarafından iş sözleşmesinin geçerli bir nedene dayanmadan feshedilmesi doğrudan feshin geçersizliği anlamına gelmemektedir. İşçinin İş Kanunu'nda yazılı şartları sağlayarak işe iade davası açması sonucu davanın işçi lehine sonuçlanması halinde fesih geçersiz sayılarak, işçi işe geri dönmek için işverene başvurabilecektir.
İşe iade davasının açılabilmesi için bazı koşullar vardır. Önce işçinin iş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olması gerekmektedir. İşçinin çalıştığı işyerinde en az 6 ay çalışmış olması gerekmektedir. İşyerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması gerekir.
İşverenin birden fazla işletmesi var ise işletmelerinde çalışan toplam işçi sayısı baz alınmalıdır. İşçinin feshin tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde dava açmış olması gerekmektedir.
Sürenin kaçırılmışsa fesih kabul edilmiş sayılır ve dava açma hakkınız sona erer.
■ Emekli olduktan sonra bir işyerinde çalışırken işveren iş sözleşmemi bildirimsiz feshetti. Kıdemimi ödedi, ihbar tazminatımı ödemedi. İhbar tazminatı hakkım var mı? 5...637878 Nolu SMS
İhbar tazminatının İş Kanunu'nun 17'nci maddesine uyarak yapılan geçerli nedenle fesihlerde, fesih ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence feshedilmesi durumunda ödenmesi gerekir. Bu bakımdan emekli yahut emekli olmayan işçi ayrımı yapılamaz.
Keza iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işçi tarafından işverene ihbar süresi tanımaksızın derhal feshedilmesi durumunda da bu defa işçi tarafından işverene ödenmesi gerekir ki bu bakımdan da işçinin emekli olup olmadığının önemi bulunmamaktadır.
Bu nedenle eski işverenenizin size ihbar tazminatını ödemesi gerekir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 10.09.1966 doğumluyum, 19.06.1989 Bağ-Kur girişim. Toplam 300 günüm var. 03.11.1989'dan ssk girişim ve 3100 günüm var. Askerlik borçlanması yapmadım. M. KAPLAN
Verdiğiniz bilgilere göre 25 yıl, 51 yaş ve 5450 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanarak 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda Bağ-Kur, ssk ve askerlik ile 3940 gününüz olur.
Emekli olabilmeniz için 1435 gün daha prim ödemeniz gerekmekte. Ayrıca 3600 gün ile 60 yaşınızın dolacağı 10.09.2026 tarihinde yaştan (kısmi) emekli olabilirsiniz.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- İşe iade davası açabilmenin şartları
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