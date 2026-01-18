ALİ ŞERBETÇİ

Memurlar kendi ürettiği resim ve heykel gibi el sanatı sanat eserlerini satabilir mi? Şirketlere satış sözleşmesi yaparak satabilir mi?

Resim, heykel ve el sanatı vb. sanat eserlerinin 5846 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi, mesai saatleri dışında icra edilmesi, bu faaliyetten 5846 sayılı Kanun kapsamında elde edilen mali haklar haricinde herhangi bir ticari kazanç sağlanmaması, herhangi bir akit ile işverene bağlanılmaması ve sosyal güvenlik kuruluşlarından biriyle ilişkilendirilmemesi halinde mümkün olabileceği, söz konusu faaliyetlerin şirketlere sipariş ve bir ücret karşılığında yapılması halinde ise 657 sayılı Kanun'un 28'inci maddesi kapsamında yasak bir faaliyet olarak değerlendirilmesi gerekir.

İşçi emeklisi babamdan dolayı maaş alıyorum. Bekarım ve herhangi bir işte çalışmıyorum. Evlendiğimde maaşım kesilecek biliyorum. İşe girmem durumunda da maaşım kesilir mi? A.K.

İşçi emeklisi kız çocuklarına bağlanan yetim aylığının kesilmesi için iki neden vardır. Birincisi bekar kız çocuklarının evlenmesi, ikinci ise Sosyal Güvenlik Kanunlarına tabi bir iş yerinde çalışmaya başlaması ya da yine kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almasıdır. Nasıl evlenince yetim aylığı kesiliyorsa işe girişte de aylık kesilir. Ancak işe girip aylık kesilince işten çıkışta da tekrar aylığa girilebilmektedir.

İş kazası için hangi şartlar aranıyor? Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için aranan şartlar neler? Bir işveren yanında çalışan işçi kaza geçirirse ne kadar süre içinde bildirmesi gerekiyor?

-Kazayı geçiren kişinin sigortalı olması,

- Kaza sonucu bedence veya ruhça özre uğraması,

- Kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması şartlarının bir arada bulunması ile birlikte, olayın Kanunun 13'üncü maddesinde sayılan hallerden birinde meydana gelmesi gerekmektedir. Kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, kuruma da kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilmesi şart.

Özel bir firmada çalıştım. Maaşımın yüksek olmasına rağmen asgari ücretten ödendi. Ben bu iş yerinden ayrıldım, bir miktar alacağım kaldı. Eski işverenim alacağımı ödemek istemiyor. Ne yapabilirim?

Sevgili okurum, ücretinizin yüksek olduğuna ilişkin elinizde belgeler var ise yani bunu ispatlayabiliyorsanız, kalan alacağınızı yasal yollara başvurarak işverenden talep edebilirsiniz. Ancak ücret bordolarını vs. belgeleri asgari ücret üzerinden imzalamış iseniz ve bunlarda itirazi bir kayıt koymadıysanız herhangi bir alacak talebinde bulunamazsınız. Aylığı düşük göstermek yarın emekli olduğunuzda düşük emekli aylığı demektir. Bu nedenle hakkınızı sonuna kadar arayın.