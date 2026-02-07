ALİ ŞERBETÇİ

"İstifa edersen tazminat alamazsın." Çalışma hayatında en çok tekrarlanan ama en çok yanlış bilinen cümlelerden biri budur. Oysa iş hukukunda mesele, istifa edip etmemek değil; neden ayrıldığınızdır. 4857 sayılı İş Kanunu, işçiyi "gitmek zorunda kaldığı" durumlarda korur.

1-ANA KURAL: HAKLI NEDEN VARSA, İSTİFA HAK KAYBI DEĞİLDİR

Kanuna göre işçi; ücretinin ödenmemesi, sigortasının eksik yatırılması, mobbing, hakaret veya fazla mesai ücretlerinin verilmemesi gibi durumlarda "keyfi" değil, zorunlu olarak işten ayrılmış sayılır. İş Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca yapılan bu haklı nedenle fesih, kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaz.

2- "ONAYIMI ALDILAR" DİYENLER DİKKAT! (270 SAAT SINIRI)

İşçi onay verse bile, bir takvim yılında 270 saatten çok fazla mesai yaptırılamaz. Bu sınır emredicidir; rıza ile bile aşılamaz. Yılda 300-400 saat çalıştırılan bir işçi için bu durum: - Hukuka aykırıdır, - Uygulamada Yargıtay tarafından çoğu durumda haklı fesih nedeni olarak değerlendirilebilmektedir, - Kıdem tazminatı talebine dayanak oluşturabilir.

3- MAAŞIN BİR KISMI ELDEN Mİ?

Ücretin bir bölümünün bankaya, bir bölümünün elden ödenmesi; SGK primlerini düşürür ve emekli maaşını doğrudan etkiler. Bu durumda işçi, "Ücretimin eksik bildirilmesi nedeniyle sözleşmemi haklı nedenle feshediyorum" diyerek ayrılabilir. Kritik detay: Sadece "istifa ediyorum" demek yeterli değildir. Gerekçenin açıkça belirtilmesi ve bu durumun tanık, emsal ücret araştırması veya belgelerle ispatlanması hakkın anahtarıdır.

4- ZAMAN TUZAĞINA DÜŞMEYİN: "6 GÜN" VE "1 YIL" KURALI

İş yerinde hakaret, küfür veya mobbing gibi onur kırıcı bir durum yaşandığında hukuk "çabuk karar ver" der. Kanun burada, hakkınızı aramanız için iki aşamalı bir süre sınırı koymuştur:

6 İş Günü Kuralı: Haklı fesih nedenini öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 iş günü içinde fesih hakkınızı kullanmalısınız. Bu süre geçirilirse, uygulamada durum "zımni af/ kabullenme" olarak değerlendirilebilir.

1 Yıl Sınırı: Kural olarak, fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 1 yıl geçmişse artık o olaya dayanarak haklı fesih yapılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması hâlinde 1 yıllık süre uygulanmaz. Bu süreler hak düşürücü niteliktedir; bir gün bile geçmesi, en haklı olduğunuz durumda bile tazminat kaybına neden olabilir.

5- İZİNLERİNİZ ASLA YANMAZ

Yıllık izin ücreti kazanılmış haktır. İşten ne şekilde ayrılırsanız ayrılın (istifa dâhil), kullanmadığınız tüm izinlerin parası son çıplak brüt ücretiniz üzerinden nakit olarak ödenmelidir. Bu hak, işverenin takdirine bırakılamaz.

6- DAVA AÇMADAN ÖNCE: ARABULUCULUK

İşveren ödemeye yanaşmazsa, doğrudan mahkemeye gidilmez. Kıdem ve işçilik alacaklarında zorunlu arabuluculuk süreci vardır. Pek çok dosya, mahkemeye taşınmadan bu aşamada uzlaşmayla sonuçlanmaktadır.

SON SÖZ: TELEFONLA DEĞİL, NOTERLE

Haklı olduğunuzu düşünüyorsanız; sözlü tartışmalardan kaçının, Whatsapp mesajlarıyla yetinmeyin ve basit bir "istifa" dilekçesi vermeyin. Noter kanalıyla gönderilen ihtarname, hem en güçlü delildir hem de yasal sürelerin doğru kullanılmasını sağlar.

UNUTMAYIN! İspatlayamadığınız hak, hukuken yok sayılır.