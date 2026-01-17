ALİ ŞERBETÇİ

■ Büyükşehir kapsamına giren illerdeki belediyelerde veya büyükşehir belediyelerine bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerine, toplu taşıma kartının verilme usul ve esasları neler? Nakden ödeme yapılabilir mi?

Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'nce verilen 15.12.2025 tarihli ve 558159 sayılı görüş yazısında konular belirtilmiş. Buna göre; büyükşehir kapsamına giren illerdeki belediyelerde veya büyükşehir belediyelerine bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerine, toplu taşıma hizmetinin bulunması ve bu hizmetin kartla sağlanması şartıyla;

1- Mesaiye geliş ve gidişlerinde toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere mesai günleri için bir gidiş ve bir geliş esas alınarak toplu taşıma kartı verilmesi,

2- Toplu taşıma sisteminin işleyişi nedeniyle ikamet ettiği mahale bağlı olarak işe geliş ve gidişlerinde birden fazla toplu taşıma aracını aktarma yapmak suretiyle kullanmak zorunda olan kamu görevlileriyle sınırlı olmak üzere, mesai günleri bir gidiş ve bir geliş için toplu taşıma kartına birer aktarma da ilave edilmesi,

3- İlgililere bu kapsamda nakden ödeme yapılmaması veya bu mahiyette bir ödeme aracı verilmemesi,

4- İlgili mevzuatı veya sözleşmeleri uyarınca mesaiye geliş ve gidişleri için aynı veya benzer amaçlarla ayni haklar sağlanan veya nakden ödeme yapılan ya da toplu taşıma hizmetinden ücretsiz yararlanan kamu görevlilerine bu kapsamda toplu taşıma kartı verilmemesi,

5- Kamu görevlilerine, izin, rapor ve benzeri nedenlerle fiilen çalışılmayan mesai günleri için toplu taşıma kartı verilmemesi,

6- İlgililere bu kapsamda verilen ve cari ayda kullanılmayan toplu taşıma kartlarının kullanım haklarının mükerrerliğe neden olacak şekilde izleyen aylara devredilmemesi, kapsamda yer alan belediye veya kuruluşlarda geçici görevle çalışan kamu görevlilerinin de yukarıda sayılan esaslar çerçevesinde bu haktan yararlandırılmaları ve toplu taşıma kartı verilmesine ilişkin iş ve işlemlerin geçici görevle çalıştıkları belediye veya kuruluşlarca yürütülmesi,

7- Kapsamda yer alan belediye veya kuruluşların kadro veya pozisyonlarında bulunmakla birlikte madde kapsamına girmeyen idarelerde geçici görevle görevlendirilen kamu görevlilerine bu madde uyarınca toplu taşıma kartı verilmemesi gerekmektedir.

