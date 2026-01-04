ALİ ŞERBETÇİ

Tüp bebek merkezine mesai saatleri içinde müracaat ederek söz konusu merkezde muayene (ayakta tedavi) edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde memur izinli sayılır mı?

Memurun SGK ile sözleşmesi bulunmayan tüp bebek merkezine mesai saatleri içinde müracaat ederek söz konusu merkezde muayene (ayakta tedavi) edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde memurun izinli sayılması gerektiği, bu iznin muayene, tetkik ve tahlil süreleri ile sınırlı olduğu, izin bitiminde memurun görevine başlaması gerektiği belirtilmekte.

6. derece memur kadrosunda görev yapan personel yeşil pasaport alabilir mi?

5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14'üncü maddesinde, "Hususî damgalı pasaportlar; birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapanlardan en az 15 yıl mesleki kıdemi olan öğretim üyeleri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri ile vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz ..." hükmü var. Bu çerçevede "birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan" ibaresinden görev yapılan kadronun derecesinin anlaşılması gerektiğinden, 6. derece memur kadrosunda görev yapan personelin hususi damgalı pasaport alması hukuken mümkün değil.

Memur olarak çalışmakta olanların Polis Meslek Yüksekokulu'nda geçen öğrencilik süreleri yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınır mı?

Polis Meslek Yüksekokulu'nda geçirilen öğrenciliğin personel rejiminde bir statü olmaması ve öğrencilikte geçen sürelerin memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilmemesi sebebiyle bu sürelerin 154 Seri No'lu tebliğde yer alan "hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin" kapsamına girmediği, söz konusu sürelerin memurun yıllık iznine esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmekte.