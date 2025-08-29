ALİ ŞERBETÇİ

Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılar hariç olmak üzere bir hasta için son bir yıl içinde bir bölge için en fazla 30 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi SGK tarafından karşılanmakta. Bir yıl içinde, aynı bölgeye yö nelik 30 seans olan fizik tedavi hakkınız için en fazla iki sağlık raporu düzenlenerek tedaviyi iki ayrı zamanda alma hakkınız bulunmakta.

60 SEANSA KADAR FİZİK TEDAVİ HAKKINIZ VAR MI?

Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri; bir yıl içinde yapılacak 30 seansa kadar olan uygulamalar için fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimince; 30 seans sonrası devam edilecek tedaviler için;

31-60 seansa kadar olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulunca,

60 seans üzeri olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı üçüncü basamak sağlık kurumunca sağlık raporu düzenlenmesi halinde SGK tarafından karşılanmaktadır.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavilerinin Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık hizmeti sunucularınca verilmesi halinde; en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularınca sağlık kurulu raporu düzenlenmesi kaydıyla G80 ve (*) işaretli tanılarda 60 seansın devamında verilen tedaviler de SGK tarafından karşılanmakta.

KAÇ GÜN İÇİNDE BAŞLANMALI?

Hastaların raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tedaviye başlamış olması gerekmekte.

İKİNCİ BÖLGE İÇİN BELLİ BİR SÜRE BEKLEME ZORUNLULUĞU VAR

Bir bölgeye fizik tedavi yapıldıktan sonra ikinci bölge için bekleme süresi bulunmamakta. Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılar hariç olmak üzere bir hasta için son bir yıl içinde en fazla bir bölge için en fazla 30 seans, iki farklı vücut bölgesinden toplam 60 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi SGK tarafından karşılanmakta.

KAMUDA İŞ OLANAKLARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 795 sözleşmeli personel alınacak. Büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, şoför, aşçı, kütüphaneci, tekniker ve teknisyen unvanlarında alım yapılacak. Başvurularda son tarih 8 Eylül.

Pamukkale Üniversitesi'ne 19 sözleşmeli alınacak. Hemşire, sağlık teknikeri, destek personeli, diğer sağlık personeli ve tekniker unvanlarında alım yapılacak. Son tarih 1 Eylül.