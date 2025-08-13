ALİ ŞERBETÇİ

Özel bir şirkette çalışıyorum. Personel iki haftada bir gün tatil yapıyor. Günde 8 saatten fazla çalışıyoruz. Maaşlarımız gecikmeden yatıyor ama mesailerimizi çok karışık ödüyorlar. Mesailer nasıl ödenmeli?

İş Kanunu'na göre, haftada 6 gün çalışan işçinin 1 gün hafta tatili hakkı vardır. Hafta tatili kullandırılması zorunludur. Hafta tatilinde çalışan işçiye işverenin toplam 2.5 yevmiye ödemesi gerekir. Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Haftada 45 saatten fazla yapılan çalışmalar fazla çalışmadır ve saat ücretinin yüzde 50 fazlasıyla ödenmesi gerekir. Yıllık izinin de kullandırılması gerekir. Eğer işveren kanuni bu hakları kullandırmıyorsa veya ödemiyorsa yargıya başvurma hakkınız vardır. Yıllık izin kullandığınızı ise işverenin ispat etmesi gerekir.

Eşim ev hanımı. Evlenmeden önce hiçbir işte çalışmamış. Bu nedenle sigortası da yok. Kendisini isteğe bağlı sigortalı yapmak istiyorum. İsteğe bağlı sigortalı yapmamda sakınca var mı?

Çalışma imkanı olmayanlar için en uygun sigortalılık isteğe bağlı sigortalılıktır. İsteğe bağlı sigortalı olanlar Bağ-Kur kapsamında değerlendirilmektedir.

Emekli olurken de Bağ-Kur emeklilik şartlarından emekli olunmaktadır. Ancak prim gün sayısının tamamlanmasına 1260 gün yani 3.5 yıl kala 4/a (SSK) kapsamında çalışınca SSK'dan emekli olunamıyor. Çünkü 30 Nisan 2008 tarihinden sonra işe başlayanların emekli olacakları kurumun tespitinde son 3.5 yılın hangi kapsamda prim ödendiğine bakılmayacak, çalışma hayatı boyunca hangi kapsamda en çok prim ödendiğine bakılacaktır. Bu nedenle eşinizi SSK kapsamında emekli yapmak istiyorsanız 1260 gün (3.5 yıl) şartına değil, en fazla çalışma süresi olarak SSK'lı çalışmış olmasına dikkat etmelisiniz.