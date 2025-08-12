ALİ ŞERBETÇİ

Sigorta olmadan önce 3 doğum yaptım. Bunlara göre doğum borçlanmaları yapabilir miyim? Bana ne önerirsiniz?

Doğum borçlanması yapılabilmesi için aranan bazı şartlar vardır. Bunların en başında geleni de doğum tarihlerinden önce sigorta girişinin yapılmış olmasıdır. Verdiğiniz bilgilere göre sizin borçlanma hakkınız yok. Doğumlardan önce staj girişiniz olsaydı, bu durumda da borçlanma yapabilirdiniz.

Ben doğuştan engelliyim. Çalışma gücünü yüzde 60 oranında kaybedenlerin malullük aylığına bağlanabileceği belirtiliyor. Başvuru yapsam maluliyetten emekli olabilir miyim?

Çalışma gücünün yüzde 60'ını sonradan kaybedenler tam teşekküllü bir hastaneden alacağı raporla ve bu raporun SGK Sağlık Kurulu heyeti tarafından yapılacak değerlendirilmesi sonucunda maluliyet aylığına bağlanabilmektedir. Ancak sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünü yüzde 60 kaybedenler maluliyet aylığından faydalanamaz. Siz doğuştan engel veya hastalığınızdan dolayı malulen emekli olamazsınız. Ancak engel oranına göre daha erken ve daha az prim ödeyerek engelli emeklilik şartlarından faydalanma imkanınız olabilir.

Bir firmada satış sorumlusu olarak çalışıyorum. İş yeri tarafından tarafıma tahsis edilen araba ile firmaya ait malların satışını yapıyorum.

Sözleşmemde, olabilecek trafik cezalarının arabayı kullanan tarafından ödeneceğine, yıl içinde 5 trafik cezası kesilmesi halinde işverenin istemesi halinde tazminatsız işten çıkartılabileceğimi kabul ettiğime dair madde var. Bunu da iş bulmak için imzaladım. Bu sözleşmenin yaptırımı var mı?

İş Kanunu'na göre, işçinin işini özenle yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Sizin şahsi bir hatanızdan dolayı şirket zarara uğramış ise uğranılan bu zarar size rucu edilir. Ancak bu gerekçe ile işveren sizi tazminatsız işten çıkartamaz. Ama sürekli hata yapıyor iseniz ve bu durum da yaptığınız işi etkiliyor ise bu konuda yazılı olarak uyarıldığınız halde hata yapmaya devam ediyorsanız işveren haklı nedenle sizi işten çıkartabilir. Bu durumda da tazminat ödemez.

İşe giriş tarihim 15.09.2002. Emeklilik tarihim nedir? 3600 gün ile emekli olabilir miyim?

3600 prim günden emekli olabilmek için işe giriş tarihinizin 08.09.1999 tarihinden önce olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra işe başlayanların yaştan emekli olabilmeleri için 25 yıl sigortalılık süresi, kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve en az 4500 prim gün gerekmektedir.

Yine 08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayıp tam emekli olabilmek için kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve 7000 prim günü ödemiş olmak gerekmektedir. Dolayısıyla sizin de girişiniz 2002 yılı olduğundan yukarıda saydığım şartlara tabisiniz.