ALİ ŞERBETÇİ

Engeli bulunanların normal çalışanlardan daha önce emekli olabilme imkanı var. Engelli durumundan emekli olabilmek için en az yüzde 40 oranında engelinizin olması ve bunu hastane raporu ile belgelemeniz şarttır. Emeklilik hesaplamalarında engel oranı, sigorta başlangıç tarihi ve prim gün sayısı dikkate alınmaktadır.İş sözleşmesinde başka bir işte çalışma yasağı yoksa veya işveren işçinin başka bir işte çalışmasına izin vermiş ise işçi başka bir işte de çalışabilir. Adınıza iki yerden prim yatmasında SGK açısından sakınca yok. Ancak işverenin ikinci işinizi yapmanıza izin vermesi gerekir.Böyle bir izni yoksa işveren bunu öğrendikten itibaren 6 iş günü içinde işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak sona erdirebilir. Yasal olarak ikinci işte çalışmanın ya da iki yerden prim yatmasının sakıncası yok ama işverenin izni gerekir.İş Kanunu'na göre; işçi tarafından iş sözleşmesi; işveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa haklı olarak feshedilebilir ve tazminat talebinde bulunulabilir. Hukukun genel prensibi gereğince bir iddia eden tarafın ispat yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu durumu ispat edebiliyorsanız iş sözleşmenizi bu madde gereğince feshedebilirsiniz. İşveren tazminatınızı ödemez ise önce arabulucuya müracaat edebilirsiniz. Arabulucudan olumlu sonuç almaz iseniz iş mahkemesine dava açma hakkınız bulunmaktadır.Sadece sağlık primi ödüyorsanızyani emekli değilseniz, herhangi bir işteçalışmıyor, ticari veya tarımsal faaliyettebulunmuyor, isteğe bağlı sigorta ödemiyorve işsizlik sigortası parası almıyorsanızzorunlu Genel Sağlık Sigortası Primiödüyorsunuz demektir. Zorunlu GSSprimi ödeyenler sağlık yardımı alabilirlerancak ödenen bu primlerle emekliolamayacakları gibi bu primlerin emekliliğeolumlu ya da olumsuz etkisi olmaz. Yanizorunlu olarak GSS ödeyenlerin sağlıkprimleri emeklilikte geçerli değildir. Emekli olabilmek için yukarıda saydığım faaliyetlerden birisi ile ilgili prim ödenmesi gerekmektedir.