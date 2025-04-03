ALİ ŞERBETÇİ

■ Ölen babamdan maaş almaktayken evlendim ve tarafıma toplu para verildi. Daha sonra boşandım. Şimdi yeniden evleneceğim. Acaba tekrar evlenme yardımı alabilir miyim?

Çeyiz yardımı, yetim maaşı almakta iken evlenen kız çocuklarına bir defaya mahsus olmak üzere verilen ödemedir.

Siz ilk evlendiğinizde çeyiz yardımı aldığınızdan, tarafınıza ikinci kez çeyiz yardımı yapılmaz.



■ Ölüm aylığı alıyorken evlendim. SGK çeyiz parası verdi.

Ancak evliliğim yoluna gitmedi ve geçen ay eşimden boşandım.

SGK'ya babamın aylığının yeniden bağlanması için başvurdum ancak 2 yıl geçmesi gerektiğini söylediler.

Boşandığım için yeniden hak sahibi olmuyor muyum?

5510 sayılı Kanun'un 37'nci maddesine göre evlenmeleri nedeniyle gelir ve aylıkları kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde, almakta oldukları gelir veya aylıklarının (ek ödeme hariç) iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenmektedir. Evlenme ödeneği, hak sahibi kız çocuğunun son aylık tutarının 24 ile çarpılması suretiyle hesaplanır.



Evlenme ödeneği alan hak sahibinin gelir ve aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde, bu süre içinde tekrar gelir ve aylık bağlanmaz ve bu gibi durumlarda kız çocuklarına bağlanacak ölüm gelir ve aylıklarının başlangıcı, iki yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ay başı olur.



Bu açıklamalar çerçevesinde, evlenmeniz nedeniyle size 2 yıllık aylığınız, evlenme ödeneği adı altında peşin olarak ödenmiştir. Bu peşin ödeme nedeniyle, aylığınızın kesildiği tarihten itibaren 2 yıl içinde boşanmış olmanız nedeniyle yeniden hak sahibi olsanız bile, 2 yıllık süre dolmadan yeniden ölüm aylığı bağlanmayacaktır. Bu sürenin dolmasını beklemeniz gerekiyor.



KAMUDA İŞ ARAYANLAR DİKKAT!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne hemşire, teknisyen, tekniker, ebe, büro görevlisi, sağlık teknikeri, destek personeli pozisyonlarında 49 sözleşmeli personel alınıyor. Başvurularda son tarih 11 Nisan.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne 306 geçici işçi alınacak. Başvurular 7-11 Nisan arasında yapılacak.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ne 17 personel alınacak. Son tarih 7 Nisan.

Ankara Üniversitesi'ne programcı, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, sağlık teknikeri, fizyoterapist ve eczacı unvanlarında 270 sözleşmeli alınacak. Başvurularda son tarih 7 Nisan.

İstanbul Teknik Üniversitesi; destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik pozisyonlarında 85 sözleşmeli personel alacak. Başvurularda son tarih 3 Nisan.

Orman Genel Müdürlüğü'ne 150 orman mühendisi alınacak.

Başvurularda son tarih 14 Nisan.