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Kıyafet parasını işveren öder

ALİ ŞERBETÇİ

ALİ ŞERBETÇİ

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Eklenme Tarihi 2 Nisan 2025

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Satış elemanı olarak işe girdim. Tek tip kıyafet zorunlu mu?
Giyeceğimiz kıyafetin ücretini de kendimiz ödemek zorunda mıyız?
İş Kanunu'na göre işçinin işverenin emir ve talimatlarına uyma borcu bulunmaktadır. İş yerinin özelliğinden dolayı belli bir kıyafet giyme zorunluluğu kuralı varsa buna herkes uymak zorundadır. Ancak kıyafeti işveren verir, ücretini ödemek zorunda değilsiniz.

Bazı işçilerimiz çalışanları kışkırtma yoluyla verimliliği bozarak iş yerinde huzursuzluk yaratmakta. Tazminatsız olarak çıkartabilir miyiz?
İşçinin tazminatsız bir şekilde işten çıkartılabilmesi için 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinde belirtilen şartlardan birini yerine getirmiş olması gerekmektedir. Sizin belirtmiş olduğunuz davranışlar, doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunmaya girmektedir. Bu davranışlar tazminatsız fesih sebebi olduğu için bu durumu ispatlamanız halinde işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak feshedebilirsiniz.

Çalışılmayan yılların prim boşluğu nasıl doldurulur? Ayşe T.
Yasalarda geriye dönük borçlanma veya ara boşlukları borçlanarak ödeme gibi bir düzenleme bulunmamakta.
Ancak, SSK girişinizden sonra doğum yapmışsanız ve doğumdan sonraki günlerde adınıza prim yatmamış ise en fazla üç çocuğa kadar toplamda 6 yıl borçlanma yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı:

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