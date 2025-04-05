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Kamuda iş fırsatları

ALİ ŞERBETÇİ

ALİ ŞERBETÇİ

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Eklenme Tarihi 5 Nisan 2025

Kamuda işçi ve memur olmak isteyenler dikkat! Pek çok alanda alım için düğmeye basıldı. İşte başvuru yapılabilecek kadrolardan bazıları...
TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü'ne 776 işçi alınacak. Sakarya, Sivas ve Eskişehir Bölge Müdürlükleri'nde istihdam edilmek üzere, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere daimi işçi alımı yapılacak.
Başvurularda son tarih 7 Nisan. Başvurmak isteyen adaylar, başvurularını İŞKUR'un internet sitesi üzerinden online olarak yapacak. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak şartı aranıyor.
Yıldız Teknik Üniversitesi'ne 40 sözleşmeli personel alınacak. Büro görevlisi, diyetisyen, tekniker, temizlik personeli, şoför ve psikolog unvanlarında alım yapılacak. Başvurularda son tarih 17 Nisan.
Karabük Üniversitesi'ne büro personeli, destek personeli ve teknisyen unvanlarında 25 sözleşmeli personel alınacak. Başvurularda son tarih 16 Nisan.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne hemşire, teknisyen, tekniker, ebe, büro görevlisi, sağlık teknikeri, destek personeli pozisyonlarında 49 sözleşmeli personel alınıyor. Başvurularda son tarih 11 Nisan.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne 306 geçici işçi alınacak. Başvurular 7-11 Nisan arasında yapılacak.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ne 17 personel alınacak. Son tarih 7 Nisan.
Ankara Üniversitesi'ne programcı, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, sağlık teknikeri, fizyoterapist ve eczacı unvanlarında 270 sözleşmeli alınacak. Başvurularda son tarih 7 Nisan.
Orman Genel Müdürlüğü'ne 150 orman mühendisi alımı yapılacak. Başvurularda son tarih 14 Nisan.

MALULEN EMEKLİ OLANLAR ÇALIŞABİLİR Mİ?
SGK'dan malulen emekli oldum. Ancak sağlığımın elverdiği bir işte yeniden çalışmak istiyorum. Çalışmaya başlarsam SGK aylığımı keser mi?
5510 sayılı Kanun'a göre malûllük aylığı almakta iken bir işyerinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanların malûllük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir ve çalıştıkları süre boyunca bunlar için kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait prim alınır. İşten ayrılarak yeniden malûllük aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunan ya da emekliye ayrılan veya sevk edilenlere; kontrol muayenesine tabi tutulmak ve ilk aylığına esas malûllüğünün devam ettiği anlaşılmak kaydıyla yeniden malûllük aylığı bağlanır. Bu hükümler doğrultusunda, sigortalı olarak çalışmaya başlamanız halinde malullük aylığınız kesilir. Ancak işten ayrıldıktan sonra yeniden malulen emekli olmanız mümkündür. Ancak bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) talepte bulunmanız ve ilk defa malulen emekli olmanıza neden olan maluliyet halinizin devam ediyor olması gerekir.
Bu durumda SGK'nın sizi kontrol muayenesine tabi tutacağını unutmayınız.

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