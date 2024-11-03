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Bakırköy'de İETT dehşeti! Kazaya müdahale eden trafik ekibine çarptı... 1 polis şehit

İstanbul Bakırköy'de zabıta aracı ile otomobil sabaha karşı kazaya karıştı. Olaya müdahale etmek için gelen trafik polisi ekibine ise İETT otobüsü çarptı. Elim olayda trafik polisi Ogün Yürümez şehit oldu.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 08:03 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 08:44
Bakırköy’de İETT dehşeti! Kazaya müdahale eden trafik ekibine çarptı... 1 polis şehit

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İETT yine ölümlü bir kazaya karıştı.

E-5 kara yolu güney yan yol Ekrem Kurt Bulvarı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait zabıta aracıyla otomobilin karıştığı hasarlı kaza meydana geldi.

Bakırköy'de kazaya müdahale eden trafik ekibine İETT otobüsü çarpması sonucu 1 polis şehit oldu (DHA)Bakırköy'de kazaya müdahale eden trafik ekibine İETT otobüsü çarpması sonucu 1 polis şehit oldu (DHA)

İETT OTOBÜSÜ POLİS MEMURUNU ŞEHİT ETTİ

Kaza bölgesinde ekipler güvenlik önlemi aldığı sırada 34 HO 1852 plakalı İETT otobüsü, trafik polisi Ogün Yürümez'e çarptı.

Bakırköy'de İETT dehşeti!

Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bakırköy'de kazaya müdahale eden trafik ekibine İETT otobüsü çarpması sonucu 1 polis şehit oldu (DHA)Bakırköy'de kazaya müdahale eden trafik ekibine İETT otobüsü çarpması sonucu 1 polis şehit oldu (DHA)

Sağlık ekipleri, polis memuru Yürümez'in şehit olduğunu belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şehit Ogün Yürümez'in naaşı morga kaldırıldı.


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