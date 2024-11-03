Bakırköy’de İETT dehşeti! Kazaya müdahale eden trafik ekibine çarptı... 1 polis şehit

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İETT yine ölümlü bir kazaya karıştı.
E-5 kara yolu güney yan yol Ekrem Kurt Bulvarı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait zabıta aracıyla otomobilin karıştığı hasarlı kaza meydana geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İETT yine ölümlü bir kazaya karıştı.
E-5 kara yolu güney yan yol Ekrem Kurt Bulvarı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait zabıta aracıyla otomobilin karıştığı hasarlı kaza meydana geldi.
İETT OTOBÜSÜ POLİS MEMURUNU ŞEHİT ETTİ
Kaza bölgesinde ekipler güvenlik önlemi aldığı sırada 34 HO 1852 plakalı İETT otobüsü, trafik polisi Ogün Yürümez'e çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, polis memuru Yürümez'in şehit olduğunu belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şehit Ogün Yürümez'in naaşı morga kaldırıldı.