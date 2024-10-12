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Sultangazi'de iki İETT kafa kafaya çarpıştı: Biri çocuk 2 kişi yaralandı

Sultangazi'de iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu biri çocuk iki yolcu yaralandı. Kaza nedeniyle bulvarda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 16:20 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 16:53
Sultangazi’de iki İETT kafa kafaya çarpıştı: Biri çocuk 2 kişi yaralandı

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Sultangazi'de iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu biri çocuk 2 yolcu yaralandı.



Sultançiftliği Barbaros Bulvarı üzerindeki çalışma nedeniyle trafiğin tek taraflı sağlandığı kesimde ilerleyen İETT otobüsü, yol ayrımının bulunduğu yerde kendi şeridine geçmeye çalışırken, karşı yönden gelen bir başka İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otobüsteki yolculardan biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Sultangazi'de 2 İETT otobüsü çarpıştı



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.R. (12) ve kadın yolcu Y.Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bulvarda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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