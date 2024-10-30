Bakırköy’de bir İETT otobüsü yaşlı kadını ezdi! İşte şoförün ifadesi

Bakırköy'de, İETT otobüsünün çarptığı 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nin önünde duran Sevinç T'ye, Murat Ş. idaresindeki 34 HO 2338 plakalı İETT otobüsü çarptı.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İETT otobüsü yaşlı kadını ezdi (AA)
Sağlık ekipleri, yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sevinç T'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Şoförün ifadesi ortaya çıktı (AA)
SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulan sürücü Murat Ş, Çırpıcı Parkı'nın önünde bulunan ışıklarda beklediğini söyledi.