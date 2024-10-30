Bakırköy’de bir İETT otobüsü yaşlı kadını ezdi! İşte şoförün ifadesi

Bu sırada yolcuları indirdiğini, ardından yeşil ışık yandığında hareket ettiğini belirten sürücü, otobüsün sol orta kısmında bir kişinin otobüsün altında kaldığını gördüğünü, olay yerinde durduğunu, sağlık ekiplerine durumu bildirdiğini kaydetti.

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