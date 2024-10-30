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Bakırköy'de bir İETT otobüsü yaşlı kadını ezdi! İşte şoförün ifadesi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT hemen hemen her gün yeni bir skandal ile karşımıza çıkıyor. Kazalar, arızalar, yangınlar derken vatandaşın canına kast ediyor. Bunun son örneği de bugün Bakırköy'den geldi. İETT otobüsü, Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nin önünde duran Sevinç T'ye çarptı. Yaşlı kadın hayatını kaybederken sürücünün de ifadesi ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 13:58 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 14:05
Bakırköy’de bir İETT otobüsü yaşlı kadını ezdi! İşte şoförün ifadesi

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Bakırköy'de, İETT otobüsünün çarptığı 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nin önünde duran Sevinç T'ye, Murat Ş. idaresindeki 34 HO 2338 plakalı İETT otobüsü çarptı.

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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İETT otobüsü yaşlı kadını ezdi (AA)İETT otobüsü yaşlı kadını ezdi (AA)

Sağlık ekipleri, yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sevinç T'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Şoförün ifadesi ortaya çıktı (AA)Şoförün ifadesi ortaya çıktı (AA)

SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulan sürücü Murat Ş, Çırpıcı Parkı'nın önünde bulunan ışıklarda beklediğini söyledi.

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Bu sırada yolcuları indirdiğini, ardından yeşil ışık yandığında hareket ettiğini belirten sürücü, otobüsün sol orta kısmında bir kişinin otobüsün altında kaldığını gördüğünü, olay yerinde durduğunu, sağlık ekiplerine durumu bildirdiğini kaydetti.

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