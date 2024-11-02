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Arnavutköy'de iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Arnavutköy'de iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 17 yaşındaki Samet A. hayatını kaybetti. 20 yaşındaki Yusuf S. ve Furkan İ. ise ağır yaralandı. Feci kaza anı kameralara yansıdı.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 01:25 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 01:25
Arnavutköy’de iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

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Kaza, saat 21.30 sıralarında Hadımköy Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Samet A., motosikletiyle Hadımköy istikametine ilerlerken, karşı yönden gelen Yusuf S. yönetimindeki motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Arnavutköy'deki motosiklet kazasında 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti (Fotoğraf: AA)Arnavutköy'deki motosiklet kazasında 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti (Fotoğraf: AA)

Çarpışmanın ardından Samet A., Yusuf S. ve Yusuf'un motosikletinde yolcu olarak bulunan Furkan İ. ağır yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak, Samet A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer iki yaralının sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Arnavutköy'deki feci kaza kamerada: 1 ölü, 2 ağır yaralı

KAZA ANI ANBEAN KAMERALARA YANSIDI

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi; görüntülerde, iki motosikletin hızla ilerlediği ve çarpışma sonrası metrelerce savrulduğu görüldü.

Arnavutköy'deki motosiklet kazasında 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti (Fotoğraf: AA)Arnavutköy'deki motosiklet kazasında 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti (Fotoğraf: AA)

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