Arnavutköy’de iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Kaza, saat 21.30 sıralarında Hadımköy Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Samet A., motosikletiyle Hadımköy istikametine ilerlerken, karşı yönden gelen Yusuf S. yönetimindeki motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Arnavutköy'deki motosiklet kazasında 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti (Fotoğraf: AA)

Çarpışmanın ardından Samet A., Yusuf S. ve Yusuf'un motosikletinde yolcu olarak bulunan Furkan İ. ağır yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak, Samet A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer iki yaralının sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

KAZA ANI ANBEAN KAMERALARA YANSIDI

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi; görüntülerde, iki motosikletin hızla ilerlediği ve çarpışma sonrası metrelerce savrulduğu görüldü.

Arnavutköy'deki motosiklet kazasında 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti (Fotoğraf: AA)