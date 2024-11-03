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15 Temmuz köprüsü kapalı mı, saat kaçta açılacak? 3 Kasım Avrasya Tüneli bugün kapalı mı, kaça kadar kapalı?

Bugün 46. İstanbul Maratonu’nun gerçekleşmesiyle birlikte, şehirde belirli yollar trafiğe kapatılacak. Binlerce sporcunun katılacağı maraton için güzergah boyunca düzenlemeler yapıldı. Maratonun başlamasıyla birlikte bazı yollar sabahın erken saatlerinden itibaren trafiğe kapalı olacak. İstanbul’da bu büyük spor etkinliğini izlemek isteyen vatandaşlar ve trafiğe çıkacak sürücüler için kapalı yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 08:28 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 08:28
15 Temmuz köprüsü kapalı mı, saat kaçta açılacak? 3 Kasım Avrasya Tüneli bugün kapalı mı, kaça kadar kapalı?

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İstanbul Valiliği, 46. İstanbul Maratonu dolayısıyla trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar hakkında detaylı bilgi verdi. İşte önemli noktalar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kapanacak Yollar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 14.00'e kadar çift yönlü kapalı olacak. Alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri kullanılabilecek.

Maraton Güzergahı: Barbaros Bulvarı, Kabataş, Galata Köprüsü, Sirkeci Sahil Yolu, Avrasya Tüneli, Ayasofya Meydanı ve bağlantılı yollar 15.30'da tekrar trafiğe açılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sabah 03.00'te Kapanacak Yollar: Güney Zincirlikuyu Ayrımı, Kuzey Uzunçayır Rampa, Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları gibi birçok nokta trafiğe kapatılacak.

06.00'da Kapanacak Yollar: Kennedy Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Galata Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Sultanahmet çevresinde geniş bir alan trafiğe kapalı olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Alternatif Güzergahlar

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne alternatif olarak kullanılabilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Büyükdere-Balmumcu/Levent Sarıyer Ayrımı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden akım bu yöne yönlendirilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Diğer Alternatif Rotalar: Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprüsü, Vatan ve Millet Caddeleri gibi güzergahlar önerildi.

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