15 Temmuz köprüsü kapalı mı, saat kaçta açılacak? 3 Kasım Avrasya Tüneli bugün kapalı mı, kaça kadar kapalı?

İstanbul Valiliği, 46. İstanbul Maratonu dolayısıyla trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar hakkında detaylı bilgi verdi. İşte önemli noktalar...
İstanbul Valiliği, 46. İstanbul Maratonu dolayısıyla trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar hakkında detaylı bilgi verdi. İşte önemli noktalar...
Kapanacak Yollar
15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 14.00'e kadar çift yönlü kapalı olacak. Alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri kullanılabilecek.
Maraton Güzergahı: Barbaros Bulvarı, Kabataş, Galata Köprüsü, Sirkeci Sahil Yolu, Avrasya Tüneli, Ayasofya Meydanı ve bağlantılı yollar 15.30'da tekrar trafiğe açılacak.
Sabah 03.00'te Kapanacak Yollar: Güney Zincirlikuyu Ayrımı, Kuzey Uzunçayır Rampa, Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları gibi birçok nokta trafiğe kapatılacak.
06.00'da Kapanacak Yollar: Kennedy Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Galata Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Sultanahmet çevresinde geniş bir alan trafiğe kapalı olacak.
Alternatif Güzergahlar
Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne alternatif olarak kullanılabilecek.
Büyükdere-Balmumcu/Levent Sarıyer Ayrımı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden akım bu yöne yönlendirilecek.
Diğer Alternatif Rotalar: Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprüsü, Vatan ve Millet Caddeleri gibi güzergahlar önerildi.