15 Temmuz köprüsü kapalı mı, saat kaçta açılacak? 3 Kasım Avrasya Tüneli bugün kapalı mı, kaça kadar kapalı?

İstanbul Valiliği, 46. İstanbul Maratonu dolayısıyla trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar hakkında detaylı bilgi verdi. İşte önemli noktalar...

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Kapanacak Yollar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 14.00'e kadar çift yönlü kapalı olacak. Alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri kullanılabilecek.

Maraton Güzergahı: Barbaros Bulvarı, Kabataş, Galata Köprüsü, Sirkeci Sahil Yolu, Avrasya Tüneli, Ayasofya Meydanı ve bağlantılı yollar 15.30'da tekrar trafiğe açılacak.