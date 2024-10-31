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Küçükçekmece'deki metrobüs kazası hakkında iddianame tamamlandı! 5 kişiye 15'er yıl hapis istemi

İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz Ağustos ayında 1 kişinin hayatını kaybettiği 51 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası hakkında düzenlenen iddiname tamamlandı. Kazada sorumlu olan 5 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 16:29 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 16:32
Küçükçekmece’deki metrobüs kazası hakkında iddianame tamamlandı! 5 kişiye 15’er yıl hapis istemi

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Küçükçekmece'de 29 Ağustos'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, hayatını kaybeden Ferhat Uçar "maktul", Uçar'ın yakınları ile yaralıların da aralarında bulunduğu 32 kişi "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

Küçükçekmece metrobüs kazası (Takvim Foto Arşiv)Küçükçekmece metrobüs kazası (Takvim Foto Arşiv)

İddianamede, metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) denetim amiri olarak görevli olan Hüseyin Pazarlı, İETT Metrobüs Daire Başkanlığı Metrobüs Filo Yönetim Merkezi saha amiri Şafak Yıldız, metrobüs yolunda çalışma yapan inşaat firmasının şantiye şefi Muhammet Sertaç Kazıcı ve proje müdürü Niyazi Baştürk'ün "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü Murat Er, müdür yardımcısı Burak Alp ve Ahmet Yıldırım ile Kıvanç Turan'ın, memur olmaları nedeniyle haklarındaki soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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