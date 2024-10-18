Ataşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kazada 4 kişi yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Ataşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı. (İHA)

Kaza, 19.30 sıralarında Kayışdağı Mahallesi, Akyazı Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen Y.A.'nın kullandığı 34 NC 4533 plakalı otomobil ile S.S.'nin kullandığı, 14 CE Çekmeköy-Kadıköy hattında çalışan 34 TP 5290 plakalı İETT otobüsü çarpıştı.

Ataşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı. (İHA)



OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazada otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.