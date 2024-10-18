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Ataşehir'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İstanbul Ataşehir'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 06:48 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 07:41
Ataşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Ataşehir'de, İETT otobüsü, kontrolsüz şekilde yola çıkan otomobile çarptı.

İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı

Kazada 4 kişi yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Ataşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı. (İHA)Ataşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı. (İHA)

Kaza, 19.30 sıralarında Kayışdağı Mahallesi, Akyazı Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen Y.A.'nın kullandığı 34 NC 4533 plakalı otomobil ile S.S.'nin kullandığı, 14 CE Çekmeköy-Kadıköy hattında çalışan 34 TP 5290 plakalı İETT otobüsü çarpıştı.

Ataşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı. (İHA)Ataşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı. (İHA)

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Kazada otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı. (DHA)Ataşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı. (DHA)

Otomobil sürücüsünün 1.75 promil alkollü olduğu belirlenirken otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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