Şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri hayatını kaybetti

Anne Bakiye Yeniçeri (AA)



"BEZİNDE KAN GÖRDÜM"



Soruşturma kapsamında tutuklanan anne B.Y'nin savcılıkta verdiği ifadesinde "İş olduğunda çocuğumu Kani A.'nın evine bırakıyordum. İlk olayda bana çocuğumun düştüğünü söylediler. Eve gelip, çocuğuma baktığımda vücudunda morluklar vardı. Hastaneye götürdüm, çocuğun düştüğünü söyledim, daha sonra tedavisini yapıp eve gönderdiler. En son yaşanan olayda komşuma gidip, çocuğuma baktığımda yine morlukların olduğunu gördüm. Baygındı, ben de 112'yi çağırdım. Sonrasında Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdük. Oradan şehir hastanesine sevk ettiler" ifadelerini kullanmıştı.

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