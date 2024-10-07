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Şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri hayatını kaybetti

Tüm Türkiye'nin derinden sarsıldığı Sıla bebek olayında acı haber geldi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 13:03 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 13:21
Şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri hayatını kaybetti

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Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Anne Bakiye Yeniçeri (AA)Anne Bakiye Yeniçeri (AA)

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne Bakiye Yeniçeri 8 Eylül'de kızı Sıla Yeniçeri' yi, "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.



Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

Anne Bakiye Yeniçeri (AA)Anne Bakiye Yeniçeri (AA)

"BEZİNDE KAN GÖRDÜM"

Soruşturma kapsamında tutuklanan anne B.Y'nin savcılıkta verdiği ifadesinde "İş olduğunda çocuğumu Kani A.'nın evine bırakıyordum. İlk olayda bana çocuğumun düştüğünü söylediler. Eve gelip, çocuğuma baktığımda vücudunda morluklar vardı. Hastaneye götürdüm, çocuğun düştüğünü söyledim, daha sonra tedavisini yapıp eve gönderdiler. En son yaşanan olayda komşuma gidip, çocuğuma baktığımda yine morlukların olduğunu gördüm. Baygındı, ben de 112'yi çağırdım. Sonrasında Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdük. Oradan şehir hastanesine sevk ettiler" ifadelerini kullanmıştı.

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