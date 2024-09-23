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Sıla bebeğin sağlık durumu nasıl? Sıla bebek öldü mü? Cinsel istismara uğrayıp...

Türkiye Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetine ağlarken Tekirdağ'dan gelen iğrenç haber büyük tepki çekmişti. 2 yaşındaki Sıla bebek cinsel istismara uğradığı ve hastaneye baygın halde getirildiği ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili anne, üvey baba ve komşunun 2 erkek çoğunu tutuklanmıştı. Peki Sıla bebeğin son durumu nasıl? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 14:37 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 14:38
Sıla bebeğin sağlık durumu nasıl? Sıla bebek öldü mü? Cinsel istismara uğrayıp...

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Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri (25), kızı Sıla'yı 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi.

Cinsel istismara uğrayan Sıla bebek (DHA)Cinsel istismara uğrayan Sıla bebek (DHA)

Muayenesi yapılan Sıla bebek, daha sonra ailesine teslim edilip, evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı Sıla bebeği yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki Sıla bebeği muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi.

Sıla bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri (DHA)Sıla bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri (DHA)

Durumu ağır olan Sıla bebek Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen Sıla bebeğin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca Sıla bebekten aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Sıla bebek (Takvim Foto Arşiv)Sıla bebek (Takvim Foto Arşiv)

ABLASI KORUMA ALTINDA
Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşuların bilgisine başvurdu. Bakiye Yeniçeri, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Müdürlük, anne ve üvey baba Sanlı Ö. hakkında suç duyurusunda bulunurken, ailenin 5 yaşındaki diğer kızları A.Y.,koruma altına alındı.

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5 TUTUKLAMA
Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57)., komşusu Kani A. (32) ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. (14) ve K.A. (13) tutuklandı.

Sıla bebeğin teyzeleri Aslı Tatar ve Elif Akyüz (DHA)Sıla bebeğin teyzeleri Aslı Tatar ve Elif Akyüz (DHA)

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Sıla bebeğin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporlarıyla kesinleştiğini açıkladı. Şiddete ve cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin tedavisi, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde sürüyor. Bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

"MÜJDELİ HABERLERİ BEKLİYORUZ"
Sıla bebeğin teyzeleri Aslı Tatar ve Elif Akyüz, günlerdir hastane önünde bebekten gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Tekirdağ 1'inci Aile Mahkemesi'nde Sıla bebeğin velayetini almak için Bakiye Yeniçeri ve eşi Ü.A.Y.'ye açtıkları davanın sürdüğünü belirten Aslı Tatar, "Bugün 15'inci gün, durumu aynı. Makinelere bağlı yaşıyor, doktorlarımızdan müjdeli haberleri bekliyoruz. Her gün buradayız, Rabbimin onu bize bağışlaması için dua ediyoruz. S.Y.'den güzel bir bilgi alabilmek için geliyoruz. Babam, bebeğin dedesi kendisini görüyor, seviyor, okşuyor, o bize yetiyor. Rabbim bir an önce onu bize bağışlasın, yapanların da en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Doktorların sadece bir umut, bitkisel hayat olarak eve gelebilir diye en son konuşmaları oldu" dedi.

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