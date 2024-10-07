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Sur'daki vahşet TikTok çöplüğünde akım oldu!

Türkiye, 19 yaşında katledilen iki genç kızın acısını yaşarken, sosyal medyada başlatılan çirkin bir akım tepkilere yol açtı. "Sur kasabı" Semih Çelik'in vahşice katlettiği Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in trajedisi üzerinden yapılan çirkin paylaşımlar, büyük tepki çekti.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 15:03 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 15:06
Sur’daki vahşet TikTok çöplüğünde akım oldu!

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İstanbul Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden 19 yaşındaki psikopat katil Semih Çelik'in, intiharından önce Eyüpsultan ve Fatih'te Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i öldürdüğü ortaya çıktı. Kan donduran cinayet, Türkiye'de büyük infiale yol açarken, sosyal medyada başlatılan iğrenç akım gündem oldu.

TikTok'ta bazı kadın kullanıcılar, sevgililerini videoya alarak, "Kafası kesilip atılan kızı görüp rabbime bir kere daha şükrettim. Bana böyle birini nasip etti diye" şeklinde paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımlar, sosyal medyada büyük ses getirirken yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Katledilen iki genç kızın üzerinden yürütülen sosyal medya istismarı pes dedirtirti.

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