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Sıla bebek olayında yeni ayrıntılar | Anne hakkında şoke eden gerçek! İstismar eden 13 yaşındaki şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Bakın neden yapmış

Tekirdağ'da Sıla bebeğin başına gelenler herkesi dehşete düşürdü. Annesinin televizyon ünitesinden düştüğü iddiasıyla hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki Sıla bebeğin şiddet ve cinsel istismara uğradığı belirlendi. Türkiye'nin yüreğini yakan olayda 5 şüpheli tutuklandı.Tutuklanan annen ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Sıla bebeği istismar eden 13 yaşındaki şüphelinin ifadesine de ulaşıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 14:55 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 15:03
Sıla bebek olayında yeni ayrıntılar | Anne hakkında şoke eden gerçek! İstismar eden 13 yaşındaki şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Bakın neden yapmış

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Bakiye Yeniçeri kızı Sıla Y.'yi televizyon ünitesinden düştüğü iddiasıyla 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Bakiye Y., vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi.

Baki Y'nin tutuklanma görüntüsü.Baki Y'nin tutuklanma görüntüsü.

Muayenesi yapılan S.Y., daha sonra annesine teslim edilip evine gönderildi.

8 Eylül akşamı S.Y. yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Baygın haldeki S.Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan S.Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Muayene edilen S.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca S.Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

ABLASI KORUMA ALTINA ALINDI
Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşuların bilgisine başvurdu. Ailenin 5 yaşındaki diğer kızları koruma altına alındı.

5 TUTUKLAMA VAR
Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Y.'nin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada Bakiye Y., dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö., komşusu Kani A. ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. ve K.A. tutuklandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, S.Y.'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporlarıyla kesinleştiğini açıkladı.

Bakiye ve sevgilisi.Bakiye ve sevgilisi.

ÇOCUĞUN VÜCUDUNDA MORLUKLAR VARDI
Uyuşturucu kullanmaktan ve polise tehditten suç kaydı olduğu belirlenen anne Bakiye Y. ifadesinde, "İş olduğunda çocuğumu Kani A.'nın evine bırakıyordum. İlk olayda bana çocuğumun düştüğünü söylediler. Eve gelip, çocuğuma baktığımda vücudunda morluklar vardı. Hastaneye götürdüm, çocuğun düştüğünü söyledim, daha sonra tedavisini yapıp eve gönderdiler. En son yaşanan olayda komşuma gidip, çocuğuma baktığımda yine morlukların olduğunu gördüm. Baygındı, ben de 112'yi çağırdım. Sonrasında Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdük. Oradan şehir hastanesine sevk ettiler" dedi.

"KEK YÜZÜNDEN KISKANDIM"
Sabah'ın haberine göre; Küçük Sıla Y.'yi darp eden 13 yaşındaki K.A.'nın da ifadesine ulaştı. Şüpheli ifadesinde Sıla Y.'yi babasından kıskandığı için darp ettiğini kabul etti.

Babasının Sıla Y.'ye kek aldığını kendisine ise almadığını iddia eden K.A.,"Kıskandığım için darp ettim" dedi. K.A.'nın iki kardeşi ile babaannesi ile yaşadığı, annesinin kendilerini terk ettiği belirlendi.

Sıla bebek.Sıla bebek.

2 YIL DESTEK VERİLDİ
Olaya ilişkin çarpıcı detaylar da ortaya çıktı. Yaklaşık 2,5 ay önce cezaevinden çıkan Bakiye Y.'nin Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün birçok biriminden 2019 ile 2020 yılları arasında destek aldığı ortaya çıktı.

Yakınları, Bakiye Y'ye müdürlük tarafından nakdi para yardımı yapıldığını, olayın ardından koruma altına alınan 5 yaşındaki kızı A.Y.'ye de olay öncesinde ayrı destek verildiği belirtildi. Bakiye Y.'nin birlikte yaşadığı ve S.Y.'nin biyolojik babası olduğu iddia edilen B.K.'den şiddet görmesi üzerine, başvurduğu mahkemenin önce tedbir, ardından da uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bunun üzerine müdürlük tarafından kadın sığınma evine yerleştirildiği kaydedildi. Bakiye Y.'nin çok kısa bir süre bu evde koruma altında kaldığı, çocuğu için de ekonomik destek aldığı ve kendi isteğiyle evden ayrılarak, Malkara ilçesine gittiği belirtildi.

Bakiye Y. ve Sıla bebeğin yaşadığı ev.Bakiye Y. ve Sıla bebeğin yaşadığı ev.

SILA BEBEĞİN DURUMU NASIL?
Soruşturma kapsamında S.Y.'nin vücudunda 3 ve 10 günlük oldukları tespit edilen çok sayıda diş izi tespit edildi. S.Y.'nin vücudundaki diş izlerinin kime ya da kimlere ait olduğunun belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda başlatılan inceleme sürüyor. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren S.Y.'nin durumu ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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