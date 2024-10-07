Mersin’de boya atölyesinde şiddetli patlama: Çok sayıda yaralı var

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi'ndeki bir boya atölyesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, atölye sahibi A.Y. ve işçilerin çalıştığı sırada boya fırınının bulunduğu alanda gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sonucu iş yerinin yan duvarı yıkılırken, atölye sahibi ve üç kişi yaralandı.
1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı; yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis, güvenlik önlemi alarak olay yerini şeritle kapattı ve inceleme başlattı.