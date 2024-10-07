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Mersin'de boya atölyesinde şiddetli patlama: Çok sayıda yaralı var

Mersin'in Erdemli ilçesinde sanayi sitesindeki bir boya atölyesinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Polis patlamaya ilişkin inceleme başlattı.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 12:52 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 13:37
Mersin’de boya atölyesinde şiddetli patlama: Çok sayıda yaralı var

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Olay, Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi'ndeki bir boya atölyesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, atölye sahibi A.Y. ve işçilerin çalıştığı sırada boya fırınının bulunduğu alanda gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sonucu iş yerinin yan duvarı yıkılırken, atölye sahibi ve üç kişi yaralandı.

Patlamada 3 kişi yaralandı (İHA)Patlamada 3 kişi yaralandı (İHA)

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı; yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı (Fotoğraf: İHA)Polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı (Fotoğraf: İHA)

Polis, güvenlik önlemi alarak olay yerini şeritle kapattı ve inceleme başlattı.

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