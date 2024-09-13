Narin’i gömen Nevzat Bahtiyar’dan şok ifade!

Narin Güran, 21 Ağustos'ta sırra kadem bastı. 19 gün sonra öldürülüp cesedinin bir dereye atıldığı anlaşıldı. Ekipler olayı aydınlatmak için düğmeye bastı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar, soruşturma kapsamında kendisine amca Salim Güran tarafından Narin'in cansız bedeninin verildiğini anlattı. Tehdit ve 200 bin lira karşılığında cesedi dereye gömdüğünü açıkladı. Bahtiyar şimdi de cinayetin nasıl işlendiği ve nedeniyle ilgili önemli iddialar ortaya attı.

'TERLİKLERİNİ VERDİ'

İtirafçı Bahtiyar ikinci kez alınan ifadesinde yine amcaya odaklandı: Salim Güran, cesedi bana vermeden önce Narin'in evlerindeki ahırın yanından seslendi. 'Seninle işimiz var, hazırlan evden çık' diye bağırdı. Salim'in hem Narin'in annesiyle hem de amcasının eşiyle ilişki olduğu biliniyordu. Muhtemelen Narin evlerine girerken annesi ve amcasını ahırda uygunsuz bir durum gördüğü için öldürüldü. Cesedin yanında Narin'in terliklerini de amcası bana verdi. Bu da Narin'in dışarda öldürüldüğünü gösteriyor.

15:20 İLA 15:30 ARASINDA...

Öte yandan Narin Kur'an Kursu'ndan çıktıktan sonra 15.15'de evlerine giden patika yola giriş yaptı. Ancak sırra kaden bastı. Narin'in cesedini taşıyan kırmızı araç ise 15.40'da dere kenarında güvenlik kamerasına takıldı. Bu da küçük kızın Narin'in 15.20 ile 15.30 aralığında öldürüldüğüne işaret ediyor.

SAVCILIK: ANNE VE AĞABEY TUTUKLANSIN

Soruşturmada gözaltına alınan 22 şüpheliden 9 kişi için tutuklama talebi istendi. Mahkemeye sevk edilenler arasında anne Yüksel Güran (44) ile daha önce kolunda bulunan ısırık izi nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan ağabey Enes Güran'ın (18) da olduğu açıklandı. Enes'in ısırık izi ve gözündeki morlukla ilgili kaçamak cevaplar verdiği öğrenildi. Anne ve ağabey, "kasten öldürmeye iştirak" ile suçlanırken mahkemeye sevkedilenler arasında amca Fuat, amca eşi Maşallah, kuzenler Birsen Güran ve Muhammet Kaya da bulunuyor. 3 kişiye adli kontrol şartı istenirken, Baba Güran dahil 10 kişi de serbest bırakıldı.

SALİM GÜRAN İLE İLİŞKİM OLAMAZ

Gözaltına alınan anne Yüksel Güran'a savcılık ifadesinde tutuklu olan amca Salim Güran ile bir ilişki olup olmadığı soruldu. Anne "Böyle bir şey kesinlikle yok bu iddialardan utanç duyuyorum" dedi. Savcı, saat 15.15'ten sonra amcayı 3 kez aramasını sordu. HTS kayıtlarında tespit edilen görüşmelerle ilgili Yüksel Güran, "Bir kez yanlışlıkla aradım. Başka da kendisini aramadım" yanıtını verdi. Savcı cevap üzerine "Telefonunu başka birisi kullanıyor mu?" diye soru sordu. Yüksel Güran "Hayır" dedi ancak o 2 aramayı açıklayamadı.

SESİNDE TİTREME BİLE YOKTU!

Amca Salim Güran, Narin kaybolduktan sonra Antalya'daki bir cep telefonunu 5 kez aradı. Aradığı kişi, amcasının oğlu Mehmet Şerif Güran çıktı. Diyarbakır'da çiftçilikle uğraşan Şerif Güran'ın söz konusu tarihte tatilde olduğu vurgulandı. Şerif Güran şu ifadeyi kullandı: Salim köydeki pamuk tarlamın kurtlandığını söyledi. Saat 16.55'te tarladan fotoğraf atıp 'İlaçlama yapayım mı?' diye sordu. Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim.



FARKLI BİR DNA İZİ YOK

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı ön otopsi raporuna göre, Narin'in üzerinde başka birine ait herhangi bir DNA izine rastlanmadığı bildirildi.