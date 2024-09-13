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A Haber Narin Güran'ın babası Arif Güran'ın ifadesine ulaştı! Serbest kalınca ilk oraya gitti: Sana nasıl kıydılar?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin flaş detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. A Haber Narin'in babası Arif Güran'ın ifadesine ulaştı. Nevzat ve Salim'in sürekli bir arada olduklarını belirten Güran, "Aralarından su sızmazdı, beraber yemek yerlerdi." ifadelerini kullandı. Güran, kardeşine borcu olmadığını ifade ederken eşi ve Salim Güran arasındaki yasak aşk iddialarına ilişkin soruya da cevap verdi. Arif Güran'ın gece saatlerinde serbest kaldıktan sonra Narin'in mezarına gittiği öğrenildi. Peki, orada neler yaşandı? Baba ne dedi?

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 00:13 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 18:00
A Haber Narin Güran’ın babası Arif Güran’ın ifadesine ulaştı! Serbest kalınca ilk oraya gitti: Sana nasıl kıydılar?

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin flaş detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. A Haber Narin'in babası Arif Güran'ın ifadesine ulaştı.

Narin cinayeti: İşte baba Arif Güran'ın ifadesi!


SALİM'E BORCUM VARDI ÖDEDİM
Baba Arif Güran ifadesinde, "Salim'e 630 bin TL borcum vardı, onu da ödedim." dedi.

Narin'in babası Arif GüranNarin'in babası Arif Güran

SALİM VE NEVZAT'IN ARASINDAN SU SIZMAZDI
Nevzat ve Salim'in sürekli görüştüklerini ifade eden Güran, "Aralarından su sızmazdı, beraber yemek yerlerdi." ifadelerini kullandı.

KARDEŞİM SUÇLUYSA CEZALANDIRILSIN
Aile üyelerinin Salim'in aracına binmediğini ve Narin'in DNA'sının araçtan çıkmasına ilişkin soru üzerine baba Güran, "Suçlu kardeşim ise cezalandırılsın" diyerek kardeşinden şikayetçi olduğunu dile getiriyor.

Baba Arif Güran'ın ifadesiBaba Arif Güran'ın ifadesi

İşte Güran'ın ifadesinin tam metni:

SORULDU: Bana anlatılan yasal haklarımı anladım. İfademi hazırda bulunan müdafii Av. huzurunda beyan edeceğim dedi.

ŞÜPHELİ BEYANINDA: Ben bu olayla ilgili olarak kollukta ifade vermiştim. ifadem doğrudur, altındaki imza bana aittir ve aynen tekrar ederim.

Narin'in kaybolduğu günü saat 08:00 sıralarında ben kalktım. Muzaffer GÜRAN ile birlikte kahvaltı yapıp saat 08:30 sıralarında evden çıktı. Erhan abimin arabası Volkswagen Jetta marka araç ile Erhan'ın yanına gittim. Davetiyeleri dağıtacaktık. Abim bana arabanın klimasının çalışmadığını, bir elektrikçide bunu tamir ettirip Batman iline gidebilirsiniz dedi. Erhan'dan davetiyeleri alıp Muzaffer ile köyden ayrıldık. Başta Bismil ilçesinde bir adet davetiye verdik. Saat 10:30-11:00 sıralarında davetiyeyi verip Bismil'den ayrıldık. Batman'a gittik. Batman'da 100 taneye yakın davetiye dağıttık. Halamın oğlu Yavuz'u alıp Kozluk'un köylerine gidip davetiye dağıtmaya devam ettik. Dönüşte yine Batman iline geldik. Burada davetiye dağıtmaya devam ettik. Batman ilinde eşimin dayısı Ali ÖZ ve eşi ile çocuklarını alarak Bismil'de ki onların akrabasının kınasına gittik. Bismil ilçesine gittiğimiz gibi yemek hazır olduğu için kınaya geçmeden evde yemeği yedik. Zamanı tam hatırlamıyorum. Ancak yemeği yerken evde birisi akşam namazını kılıyordu. Burada yemek yedikten sonra 5 dakika oturmadan eve döneceğiz dedim. Biz arabaya bindiğimiz gibi telefonum çaldı. Cevat KAYA beni telefonla aradı. Bana "Narin'i bulamıyoruz. galiba buralardadır, onu arayıp bulamıyoruz" dedi.

Cevat benim komşumdur. Cevat beni aradığında Bismil köprüsü civarındaydım. İkinci köprü üzerinde Şeref KAYA'da beni arayıp aynı şekilde Narin'i bulamadıklarını söyledi. Bunun üzerine kimi aradım herkesin telefonu meşguldü. Bir sefer hanımın telefonu çaldı. Eşimin kardeşi Saliha telefonu açtı. Sonra oğlum ile görüştüm. Dedi baba merak etme onu bulacağız. Ben hemen dörtlülerimi yakıp hızlı bir şekilde köye doğru hareket ettim. Köyde caminin orada indim. Köylülerin %60, %70'i buradaydı. Burada bir süre beynim durdu. Sonra millete kızıp neden Narin'i aramıyorsunuz, niye duruyorsunuz, bu gençler beni takip edecek dedim. Sonra kanala doğru yürüdük. Jandarmalar da geldi. Köpekler de aramaya başladı. Köpekler kanala doğru gitmeye başlaması üzerine bizde buraya yoğunlaştık. Dediler köpek aşağıda doğru gidiyor yani köyün alt kısmında ki mezarlık yönüne gidiyor. Bizde bu sefer mezarlık tarafına yöneldik. Benim evim ve Hüseyin amcamın evinin arasına gitti. Biz kızım Narin köpeklerden korkar diye orada bulunan mısırların içine girdik. Bu sırada Muzaffer amcam beni aracı ve komutan demiş hemen yola çıkın bir kıza araç çarpmış dedi. Ben gençlere siz mısırları arayın dedim ve buradan ayrıldım. Buradan ayrıldım ve yaralı şahsın bulunduğu Memorial hastanesine gittim. Ancak yaralının narin olmadığını görmem ile köye döndüm. Aramaya devam ettik. Ancak karanlık olması nedeniyle ara verdik ve sabah 04:30-05:00 sıralarında aramaya devam ettim. Ancak Narin'i bulamadık dedi.

Baba Arif Güran'ın ifadesiBaba Arif Güran'ın ifadesi

*Salim ile aranızda herhangi bir husumet veya problem var mıdır?
Salim ile aramızda hiçbir problem yoktur. Alacak verecek meselemiz vardı. Ancak ben bunları da kendisine verdim. Aramızda alacak verecek meselesi de kalmadı. Tarlalarımızı da kendisi ekip biçtiğinden hesaplarımızda birdir. Böyle bir alacak durumunda kendisi buradan da kesinti yapabilirdi. Sadece bu bahsettiğim alacak verecekte benim ödemem 15 gün gecikmişti. Bana birşey dememişti. Ancak eniştem Veysi SUBATAN'a söylemiş, Veysi de gelerek bana söyledi. Bende Veysi'ye birkaç gün bana müsaade edin, benim alacağım var hemen ödeyeceğim dedim. Benim Salim'e borcum 630.000 TL idi. 200.000 TL eksiğim vardı. Bu eksiği de kardeşim Kurtuluş'tan alarak tamamlayıp Salim'e verdim. Kurtuluş'un parasını da hasat döneminde Salim ortak hesabımızdan bana düşen paydan ödemiştir.

*Salim'e ait beyaz Renault 19 Europa marka aracın sol ön koltuğunda kızınız Narin GÜRAN'a ait DNA örnekleri çıktığını biliyor musunuz? Sizin arabanızda da arama yapılmasına rağmen çıkmayan DNA örnekleri Salim GÜRAN'ın aracında neden çıkmış olabilir?
Biz Salim'in arabasını hiç kullanmıyoruz. Salim'in kullandığı araç zaten Fuat'a aittir. Salim'in kendi aracıyla oğlu kaza yaptığı için Fuat'ta Van'da olmasından dolayı aracı boşta bulunmaktadır. Bu nedenle Salim, Fuat'ın aracını kullanmaktadır. Bu araca ben veyahut çocuklarım kesinlikle binmedik. Narin ve kardeşi Eren ben burada olmadığımdan dolayı sadece bir kez Berat KAYA'nın kınasında bindiler. Bunda da arka koltuğa oturduklarını annesi bana söyledi. Bu nedenle çıkan DNA'ya ilişkin birşey diyemiyorum. Bu hususun araştırılmasını, suçlu kardeşimse cezalandırılmasını istiyorum.

Yüksel Güran ve Arif GüranYüksel Güran ve Arif Güran

*Nevzat BAHTİYAR ifadesinde, kızınız Narin GÜRAN'ın cansız bedenini kendisine Salim'in verdiğini belirtmiştir. Bu hususta ne biliyorsunuz anlatınız.
Nevzat ve Salim'in arası çok iyidir. Arkadaşlardır, dostlardır. Beraber takılırlar. Aralarında su sızmazdı. Restaurantlara, yemek yemelere dahi beraber giderler. Ayrıca Nevzat'a haftada 3-4 gün benim hortumumdan su vermekteyim.

Narin Güran'ın annesi Yüksel GüranNarin Güran'ın annesi Yüksel Güran

*Eşinizin sizi aldattığınıza ilişkin bir şüpheniz var mı? Salim ile aralarında bir şey olabilir mi?
Kesinlikle aralarında bir şey olamaz. Burada Salim'e güvendiğimden değil eşime güvendiğim için bunu demekteyim.

*Kızınızın öldürülmesine ilişkin başkaca ekleyeceğiniz bir husus var mıdır?
Ben kızıma bunu yapanın araştırılıp bulunmasını istiyorum. İsterse kardeşim olsun isterse eşim olsun her türlü cezalandırılmasını istiyorum dedi.

ŞÜPHELİ MÜDAFİİ BEYANINDA: Beyana aynen katılıyoruz. Bu aşamada babanın mağdur sıfatında olduğunu düşünmekteyiz. Kendisi kızının mezarına bile gidememiştir. Kendisi de şüphelilerin bulunmasını istemektedir. Bizde müvekkilin doğrudan serbest bırakılmasını talep ediyoruz dedi.
Ceza Muhakemesi Kanununun 147'nci maddesinde yazılı hususların yerine getirilmesinden sonra tutanak okunup, ifade veren ile hazır bulunanlar tarafından imza altına alınmıştır.

(İfadeye başlama saati: 12:17 - ifade bitiş saati : 12:45) - 12/09/2024

BABA NARİN'İN YANINA GİTTİ
Baba Arif Güran, ifadesinin ardından gece saatlerinde serbest bırakıldı.

"Narin sana nasıl kıydılar?"

Bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Yüksel Akalan, Güran'ın serbest kalmasının ardından Narin'in mezarına gittiğini aktardı. Akalan, " Baba Arif Güran tavşantepe'ye geldi. Narin'in mezarı başına 15-20 dakika kaldı. Baba ayakta zor duruyordu. 'Sana nasıl kıydılar kızım' diyerek ağıt yaktı. Baba şu an akrabalarının evinde" dedi.

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