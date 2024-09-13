A Haber Narin Güran’ın babası Arif Güran’ın ifadesine ulaştı! Serbest kalınca ilk oraya gitti: Sana nasıl kıydılar?

Cevat benim komşumdur. Cevat beni aradığında Bismil köprüsü civarındaydım. İkinci köprü üzerinde Şeref KAYA'da beni arayıp aynı şekilde Narin'i bulamadıklarını söyledi. Bunun üzerine kimi aradım herkesin telefonu meşguldü. Bir sefer hanımın telefonu çaldı. Eşimin kardeşi Saliha telefonu açtı. Sonra oğlum ile görüştüm. Dedi baba merak etme onu bulacağız. Ben hemen dörtlülerimi yakıp hızlı bir şekilde köye doğru hareket ettim. Köyde caminin orada indim. Köylülerin %60, %70'i buradaydı. Burada bir süre beynim durdu. Sonra millete kızıp neden Narin'i aramıyorsunuz, niye duruyorsunuz, bu gençler beni takip edecek dedim. Sonra kanala doğru yürüdük. Jandarmalar da geldi. Köpekler de aramaya başladı. Köpekler kanala doğru gitmeye başlaması üzerine bizde buraya yoğunlaştık. Dediler köpek aşağıda doğru gidiyor yani köyün alt kısmında ki mezarlık yönüne gidiyor. Bizde bu sefer mezarlık tarafına yöneldik. Benim evim ve Hüseyin amcamın evinin arasına gitti. Biz kızım Narin köpeklerden korkar diye orada bulunan mısırların içine girdik. Bu sırada Muzaffer amcam beni aracı ve komutan demiş hemen yola çıkın bir kıza araç çarpmış dedi. Ben gençlere siz mısırları arayın dedim ve buradan ayrıldım. Buradan ayrıldım ve yaralı şahsın bulunduğu Memorial hastanesine gittim. Ancak yaralının narin olmadığını görmem ile köye döndüm. Aramaya devam ettik. Ancak karanlık olması nedeniyle ara verdik ve sabah 04:30-05:00 sıralarında aramaya devam ettim. Ancak Narin'i bulamadık dedi.

Baba Arif Güran'ın ifadesi

*Salim ile aranızda herhangi bir husumet veya problem var mıdır?

Salim ile aramızda hiçbir problem yoktur. Alacak verecek meselemiz vardı. Ancak ben bunları da kendisine verdim. Aramızda alacak verecek meselesi de kalmadı. Tarlalarımızı da kendisi ekip biçtiğinden hesaplarımızda birdir. Böyle bir alacak durumunda kendisi buradan da kesinti yapabilirdi. Sadece bu bahsettiğim alacak verecekte benim ödemem 15 gün gecikmişti. Bana birşey dememişti. Ancak eniştem Veysi SUBATAN'a söylemiş, Veysi de gelerek bana söyledi. Bende Veysi'ye birkaç gün bana müsaade edin, benim alacağım var hemen ödeyeceğim dedim. Benim Salim'e borcum 630.000 TL idi. 200.000 TL eksiğim vardı. Bu eksiği de kardeşim Kurtuluş'tan alarak tamamlayıp Salim'e verdim. Kurtuluş'un parasını da hasat döneminde Salim ortak hesabımızdan bana düşen paydan ödemiştir.

*Salim'e ait beyaz Renault 19 Europa marka aracın sol ön koltuğunda kızınız Narin GÜRAN'a ait DNA örnekleri çıktığını biliyor musunuz? Sizin arabanızda da arama yapılmasına rağmen çıkmayan DNA örnekleri Salim GÜRAN'ın aracında neden çıkmış olabilir?

Biz Salim'in arabasını hiç kullanmıyoruz. Salim'in kullandığı araç zaten Fuat'a aittir. Salim'in kendi aracıyla oğlu kaza yaptığı için Fuat'ta Van'da olmasından dolayı aracı boşta bulunmaktadır. Bu nedenle Salim, Fuat'ın aracını kullanmaktadır. Bu araca ben veyahut çocuklarım kesinlikle binmedik. Narin ve kardeşi Eren ben burada olmadığımdan dolayı sadece bir kez Berat KAYA'nın kınasında bindiler. Bunda da arka koltuğa oturduklarını annesi bana söyledi. Bu nedenle çıkan DNA'ya ilişkin birşey diyemiyorum. Bu hususun araştırılmasını, suçlu kardeşimse cezalandırılmasını istiyorum.