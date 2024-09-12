Narin Güran’ın amcası Salim Güran’ın 5 kere aradığı kuzeni A Haber ekranlarına konuştu! Amca hedef mi şaşırtıyor? Ne konuşturlar?





Salim Güran'ın olay günü yolladığı fotoğrafları emniyet birimlerine teslim ettiğini söyleyen Mehmet Şerif Güran, ceset bulunduktan sonra da Diyarbakır'a döndüğünü belirtti. Güran, "Böyle bir şey yapmasını beklemezdim, desem onu korumuş gibi oluyor. Köydeki herkese bu tutum yüklendi. Gerçeği yargı ortaya çıkaracak" dedi.

Soruşturma birimlerinin, amcanın hedef şaşırtmak için kuzeniyle irtibata geçtiği üzerinde durduğu bildirildi.







5 KEZ ARANAN KUZEN A HABER'E KONUŞTU!



Salim Güran'ın olay günü telefonla 5 kez görüştüğü kişi A Haber'e çok kritik açıklamalar yaptı.