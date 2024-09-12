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Narin Güran cinayetinde flaş gelişme: Tutuklama istenen ağabeyin ifadesi A Haber'de

Tüm Türkiye'de infial yaratan Narin Güran cinayetinde aralarında anne ve abinin olduğu adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 9’u tutuklama, 3’ü adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakemliğine sevk edildi. Tutuklama istenen ağabey Enes Güran'ın ifadesine A Haber ulaştı.

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 22:01 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 22:51
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme: Tutuklama istenen ağabeyin ifadesi A Haber’de

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Tüm Türkiye'de infial yaratan Narin Güran cinayetinde aralarında anne ve abinin olduğu adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 9'u tutuklama, 3'ü adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakemliğine sevk edildi.

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Tutuklama istenen ağabey Enes Güran'ın ifadesine A Haber ulaştı.

Narin'in abisi Enes Güran'ın ifadesi!

Enes Güran: "Ben arama çalışmaları sırasında öncesi ya da sonrasında kimseden bu olayla ilgili şüpheli olduğum bir şey duymadım. Ben kardeşim Narin'i çok severdi. Ona biri bir şey yapmış olsa ya da ben bunu görmüş olsam kesinlikle söylerdim.

Bizim aile olarak köyde kardeşime böyle bir eylemde bulunmasını gerektirecek hiçbir husumetimiz yoktur. Kimin neden bu şekilde eylemde bulunduğunu anlamıyorum." dedi.

"NEVZAT BUNU PARA İÇİN YAPAR"
Enes Güran'a Nevzat Bahtiyar'ın, "Salim Güran öldürdü, bana Narin'i verdi ve ben sakladım" dediği kısım sorulduğunda ise, "Kardeşim Narin'i eğer belirtilen şekilde Nevzat bulunan yere bıraktıysa bunu ancak Nevzat'a tehditle para teklif edilerek yapabileceğini düşünüyorum. Nevzat ekonomik durumundan dolayı güçsüz ve sönük bir kişilik. Kendisine böyle bir olayda para teklif edilse para için yapabilir. Kendisini ailesiyle tehdit edilse de köyde çok fazla gücü olmadığı ve dediğim gibi sönük bir karakter olduğundan korkarak yapmış olabilir. Ya da Nevzat Bahtiyar'ın kendi ailesinden biri Narin'e zarar verdiyse bunu saklamak için yapmış olabilir." ifadelerini kullandı.

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