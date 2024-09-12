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Narin cinayetinde flaş gelişme! A Haber Narin'in annesinin ifadesine ulaştı | Amaca Salim Güran'la ilişkisi mi var? Şüphe uyandıran çelişki

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne flaş detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. A Haber Narin'in annesinin ifadesine ulaştı.Peki anne Güran, amca Salim Güran'la yasak aşk mı yaşıyor? Cinayet günü kimle görüştü? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 20:19 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 20:53
Narin cinayetinde flaş gelişme! A Haber Narin’in annesinin ifadesine ulaştı | Amaca Salim Güran’la ilişkisi mi var? Şüphe uyandıran çelişki

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

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Soruşturma kapsamında tüm dikkatler tutuklanan muhtar amca Salim Güran'a çevrilirken, gözaltındaki anne ve abi de en büyük şüpheliler arasında. Bu da akıllara 'Katil amca mı, anne mi, abi mi?' sorusunu getiriyor.



ANNE DAHİL 22 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in anne ve babası dahil 22 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası ve diğer aile fertlerinin de bulunduğu 22 kişi, sabah saat 06.00 sıralarında jandarmadaki ifadelerinin ardından Diyarbakır Adliyesine sevk edildi. 22 kişinin savcılıktaki ifade işlemleri sona erdi.

İşte Narin'in annesinin ifadesi!




A HABER İFADESİNE ULAŞTI

Soruşturma titizlikle sürmeye devam ederken, A Haber Narin'in annesinin ifadesine ulaştı.



İŞTE ANNE YÜKSEL GÜRAN'IN İFADESİ

Gözaltında bulunan şüphelilerden anne Yüksel Güran savcılık sorgusunda cinayet iddialarını reddetti ve Narin'in öldürülmesiyle ilgili şüphelendiği birinin olmadığını söyledi. Soğukkanlı ve sakin tavırları ile dikkat çeken anne Yüksel Güran hakkındaki iddiaları reddetti ve kendisine yönetilen her soruya "Bilmiyorum, haberim yok, görmedim" dedi.



AMCA SALİM GÜRAN İLE AŞK MI YAŞIYOR?

Anne Yüksel Güran'a, amca Salim Güran ile yasak aşk yaşadığı sorusu da yöneltildi. İddiaları kabul etmeyen anne Güran "Kesinlikle yok. Bu iddialardan utanç duyuyorum. Narin'i kim öldürmüşse Allah belasını versin" dedi.

Anne Güran, "Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?" sorusu üzerine ise "Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok" dedi.



AMCAYI NEDEN 3 KEZ ARADI?

Savcı, Narin'in kaybolduğu ve son kez görüldüğü 21 Ağustos'ta saat 15.15'ten sonra, amcayı 3 kez neden aradığını sorması üzerine anne Yüksel Güran, "Bir kez yanlışlıkla aradım, başka da kendisini aramadım" cevabını verdi. Savcının "Başka birisi telefonunu kullanıyor mu?" sorusunu da yanıtlayan anne Güran "Hayır" dedi.

Anne Güran, tutuklu amca Salim Güran ile yine tutuklu itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın arasının çok iyi olduğunu söyledi. "Sürekli birlikte bir yerlere gidiyorlardı. Bizim de aile olarak kimseyle bir husumetimiz yoktur. Narin'i kimin kaçırdığını, kimin öldürdüğünü bilmiyorum" dedi.

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YASAK AŞK İDDİASI

Küçük kızın cesedini dereye gömen Nevzat Bahtiyar, "Katil zanlısı amcanın Narin'in annesi ve kendi amcasının eşiyle ilişkisi olduğu mahallede konuşuluyordu" dedi.


Bahtiyar şu ifadeleri kullanmıştı:

"Evimin önündeki ağaçları sularken Salim Güran, Narin'in babası Arif Güran'a ait evin bahçesinden bana seslendi. Onu aracımla takip ettim, evimden yaklaşık 50 metre uzaklıkta durdu. Bana aracının ön yolcu koltuğundaki battaniyeyi göstererek "Ben Arif'in kızını öldürdüm" dedi. Sağ işaret parmağı ile Eğertutmaz Deresi'nin bulunduğu bölgeyi göstererek "Sen de bu cesedi alıp yok edeceksin, yoksa seni ve aileni öldürürüm" diyerek tehdit etti. Bana ve aileme zarar vereceği korkusuyla teklifini kabul etmek zorunda kaldım. Bana mısır tarlalarının hasadını kaldırdıktan sonra da 200 bin lira para vereceğini söyledi. Olayın heyecanıyla Narin'i neden ve nasıl öldürdüğünü sormadım ve bilmiyorum. Ancak Tavşantepe Mahallesi'nde Salim Güran'ın, Narin'in annesi Yüksel Güran ve kendi amcasının eşi olan M.G. ile ilişkilerinin olduğu konuşuluyordu. Salim Güran'ın bu iki kadından biriyle yaşadığı cinsel ilişkiyi görmesi üzerine bu hususu anlatmasıyla toplum arasında dışlanacağı, itibarsızlaşacağı ve Güran ailesi içerisinde problemler yaşanacağından dolayı Narin'i öldürmek istemiş olabileceğini düşünüyorum. Ancak ben kendi gözlerimle Salim Güran'ın bu iki kadınla ilişki yaşadığını görmedim. Narin'in babası Arif Güran'ın kardeşi Erhan Güran'ın oğlunun düğünü olacağından Tavşantepe Mahallesi'ndeki Güran ailesinin erkek bireylerinin büyük çoğunluğu düğün davetiyesi dağıtmak üzere mahalle dışına çıkmıştı. Salim Güran'ın böyle bir cinsel ilişki yaşamak için mahallede kalmış olabileceğini düşünüyorum. Salim Güran'ın olay günü bana ilk seslendiği yer Arif Güran'ın ahır olarak kullandığı yerin yanıydı. O yüzden belirttiğim bu ahır bölgesinde böyle bir cinsel ilişki yaşanmış olabilir. Bu sırada da Kuran kursundan dönen Narin'in patika yolu kullanıp evine gitmesi durumunda direkt karşısına çıkan ve ahır olarak kullanılan bu bölümde bir şeyler görmüş olabilir diye düşünüyorum. Ayrıca cesedinin terlikleriyle birlikte Salim Güran tarafından yanıma getirilmesi de evinin dışında öldürüldüğünü göstermektedir."

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