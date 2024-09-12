Narin cinayetinde flaş gelişme! A Haber Narin’in annesinin ifadesine ulaştı | Amaca Salim Güran’la ilişkisi mi var? Şüphe uyandıran çelişki

Anne Yüksel Güran'a, amca Salim Güran ile yasak aşk yaşadığı sorusu da yöneltildi. İddiaları kabul etmeyen anne Güran "Kesinlikle yok. Bu iddialardan utanç duyuyorum. Narin'i kim öldürmüşse Allah belasını versin" dedi. Anne Güran, "Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?" sorusu üzerine ise " Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok" dedi.





AMCAYI NEDEN 3 KEZ ARADI?

Savcı, Narin'in kaybolduğu ve son kez görüldüğü 21 Ağustos'ta saat 15.15'ten sonra, amcayı 3 kez neden aradığını sorması üzerine anne Yüksel Güran, "Bir kez yanlışlıkla aradım, başka da kendisini aramadım" cevabını verdi. Savcının "Başka birisi telefonunu kullanıyor mu?" sorusunu da yanıtlayan anne Güran "Hayır" dedi.



Anne Güran, tutuklu amca Salim Güran ile yine tutuklu itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın arasının çok iyi olduğunu söyledi. "Sürekli birlikte bir yerlere gidiyorlardı. Bizim de aile olarak kimseyle bir husumetimiz yoktur. Narin'i kimin kaçırdığını, kimin öldürdüğünü bilmiyorum" dedi.

YASAK AŞK İDDİASI



Küçük kızın cesedini dereye gömen Nevzat Bahtiyar, "Katil zanlısı amcanın Narin'in annesi ve kendi amcasının eşiyle ilişkisi olduğu mahallede konuşuluyordu" dedi.



Bahtiyar şu ifadeleri kullanmıştı:



"Evimin önündeki ağaçları sularken Salim Güran, Narin'in babası Arif Güran'a ait evin bahçesinden bana seslendi. Onu aracımla takip ettim, evimden yaklaşık 50 metre uzaklıkta durdu. Bana aracının ön yolcu koltuğundaki battaniyeyi göstererek "Ben Arif'in kızını öldürdüm" dedi. Sağ işaret parmağı ile Eğertutmaz Deresi'nin bulunduğu bölgeyi göstererek "Sen de bu cesedi alıp yok edeceksin, yoksa seni ve aileni öldürürüm" diyerek tehdit etti. Bana ve aileme zarar vereceği korkusuyla teklifini kabul etmek zorunda kaldım. Bana mısır tarlalarının hasadını kaldırdıktan sonra da 200 bin lira para vereceğini söyledi. Olayın heyecanıyla Narin'i neden ve nasıl öldürdüğünü sormadım ve bilmiyorum. Ancak Tavşantepe Mahallesi'nde Salim Güran'ın, Narin'in annesi Yüksel Güran ve kendi amcasının eşi olan M.G. ile ilişkilerinin olduğu konuşuluyordu. Salim Güran'ın bu iki kadından biriyle yaşadığı cinsel ilişkiyi görmesi üzerine bu hususu anlatmasıyla toplum arasında dışlanacağı, itibarsızlaşacağı ve Güran ailesi içerisinde problemler yaşanacağından dolayı Narin'i öldürmek istemiş olabileceğini düşünüyorum. Ancak ben kendi gözlerimle Salim Güran'ın bu iki kadınla ilişki yaşadığını görmedim. Narin'in babası Arif Güran'ın kardeşi Erhan Güran'ın oğlunun düğünü olacağından Tavşantepe Mahallesi'ndeki Güran ailesinin erkek bireylerinin büyük çoğunluğu düğün davetiyesi dağıtmak üzere mahalle dışına çıkmıştı. Salim Güran'ın böyle bir cinsel ilişki yaşamak için mahallede kalmış olabileceğini düşünüyorum. Salim Güran'ın olay günü bana ilk seslendiği yer Arif Güran'ın ahır olarak kullandığı yerin yanıydı. O yüzden belirttiğim bu ahır bölgesinde böyle bir cinsel ilişki yaşanmış olabilir. Bu sırada da Kuran kursundan dönen Narin'in patika yolu kullanıp evine gitmesi durumunda direkt karşısına çıkan ve ahır olarak kullanılan bu bölümde bir şeyler görmüş olabilir diye düşünüyorum. Ayrıca cesedinin terlikleriyle birlikte Salim Güran tarafından yanıma getirilmesi de evinin dışında öldürüldüğünü göstermektedir."