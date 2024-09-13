CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde personel krizi! Sayaçlar okunmadı faturalar 3 katına çıktı

Ankara Su ve Kanalizayon İdaresi'nde (ASKİ) sayaç okuma işlemlerini yapan BELKA'nın alt şirketinde çalışan personelin ikramiyelerinin enflasyon karşısında zarara uğrayacağı endişesiyle emekliliklerini isteyip izne ayrılmaları, su tüketim sayaçlarının okuma işlerini aksattı.
BİRÇOK SEMTTE SAYAÇLAR OKUNMADI
Bu durum nedeniyle Ankara'nın birçok semtinde temmuz-ağustos dönemi su sayaçlarının okunmadığı ortaya çıktı.
Eylül ayında yapılan geriye dönük okumalar sonucu fatura tutarları 2-3 katına çıktı. ASKİ'de emeklilikleri gelen personelin dilekçelerini vererek izne ayrılmaları belediyede kaosa neden oldu. Emekliliğini talep eden sayısında yaşanan artış kamuya iş yapan ve kamunun kontrolündeki alt taşeron şirketlerde de olunca, belediye hizmetlerinde aksamalar başladı. Ankara ASKİ'de de benzer durumun geçtiğimiz temmuz ayında yaşandığı belirlendi.
Su sayacı işi yapan BELKA'ya bağlı sayaç okuma şirketinin elemanlarından emeklilik için başvuruda bulunanlar aynı zamanda da kullanılmamış izinlerinden dolayı izne ayrılınca, Ankara'nın birçok semtinde su sayaçları endeksinin okuması yapılamadı.
2-4 KATINA ÇIKTI
Personel yetersizliği nedeniyle temmuz-ağustos dönemini içeren sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerinin aksamasının özellikle merkezden uzak semtlerdeki bazı sitelerde olduğu belirlendi.
Temmuz-Ağustos dönemine ilişkin konutlarda su tüketiminin tespiti için endeks okuma işi yapan personel yeterince kalmayınca, su tüketim bedeli eylül ayında yapılan okumalar nedeniyle 2-3 katına çıktı.
Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre; Ankara'da milletvekillerinin oturduğu TOKİ Konutlarının da sayaç okunmayan yerlerden olduğu belirlendi. Bin 600 dairenin bulunduğu 35 bloklu sitede konutlarda tüketilen su miktarı ortalama aylık 9-11 metreküp iken, sayaçların eylül ayında okunması üzerine, yaşanan bir aylık gecikme nedeniyle tüketim miktarı 18 metreküpe, faturalar da iki katına çıktı.
Bu arada ASKİ geçtiğimiz ağustos ayının 6'sından itibaren su ve atık su tarifesinde değişikliğe gitti. Bu kapsamda 0-15 metreküp su kullanımında litre fiyatı 17,04 lira oldu. atıksu bedeli ise 8.52 lira olunca Ankara'da bir metreküp suyun fiyatı 25,56 liraya çıktı. Bu fiyatlara ayrıca KDV ekleniyor. Artan su faturaları nedeniyle Ankara Türkiye'nin en pahalı suyunu satan ilk 5 şehir arasına girdi.