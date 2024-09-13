CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde personel krizi! Sayaçlar okunmadı faturalar 3 katına çıktı

Eylül ayında yapılan geriye dönük okumalar sonucu fatura tutarları 2-3 katına çıktı. ASKİ'de emeklilikleri gelen personelin dilekçelerini vererek izne ayrılmaları belediyede kaosa neden oldu. Emekliliğini talep eden sayısında yaşanan artış kamuya iş yapan ve kamunun kontrolündeki alt taşeron şirketlerde de olunca, belediye hizmetlerinde aksamalar başladı. Ankara ASKİ'de de benzer durumun geçtiğimiz temmuz ayında yaşandığı belirlendi.



Su sayacı işi yapan BELKA'ya bağlı sayaç okuma şirketinin elemanlarından emeklilik için başvuruda bulunanlar aynı zamanda da kullanılmamış izinlerinden dolayı izne ayrılınca, Ankara'nın birçok semtinde su sayaçları endeksinin okuması yapılamadı.

2-4 KATINA ÇIKTI

Personel yetersizliği nedeniyle temmuz-ağustos dönemini içeren sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerinin aksamasının özellikle merkezden uzak semtlerdeki bazı sitelerde olduğu belirlendi.

Temmuz-Ağustos dönemine ilişkin konutlarda su tüketiminin tespiti için endeks okuma işi yapan personel yeterince kalmayınca, su tüketim bedeli eylül ayında yapılan okumalar nedeniyle 2-3 katına çıktı.