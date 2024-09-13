Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın ifadesi ilk kez A Haber'de: "Kocamdan şüpheleniyorum" | 5 kişinin daha kayıtları sildiği ortaya çıktı

KİLİT İSİM AMCA SALİM BUGÜN İFADE VERECEK Narin'in katledilmesiyle ilgili tüm şüpheler bugün ifadesi alınacak amca Salim Güran'ın üzerinde toplandı.

Diyarbakır 'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin flaş detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

2

SALİM GÜRAN'IN EŞİ MELEK GÜRAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Narin'in babası amcadan şikayetçi olurken Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın ifadesine A Haber ulaştı. İfadesinde eşinin kendisine yalan söylediğini deşifre eden Melek Güran, Narin'in ölümüyle ilgili Salim Güran'dan şüphelendiğini dile getirdi.