Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın ifadesi ilk kez A Haber'de: "Kocamdan şüpheleniyorum" | 5 kişinin daha kayıtları sildiği ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin flaş detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
KİLİT İSİM AMCA SALİM BUGÜN İFADE VERECEK
Narin'in katledilmesiyle ilgili tüm şüpheler bugün ifadesi alınacak amca Salim Güran'ın üzerinde toplandı.
SALİM GÜRAN'IN EŞİ MELEK GÜRAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Narin'in babası amcadan şikayetçi olurken Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın ifadesine A Haber ulaştı. İfadesinde eşinin kendisine yalan söylediğini deşifre eden Melek Güran, Narin'in ölümüyle ilgili Salim Güran'dan şüphelendiğini dile getirdi.
HÜSEYİN GÜRAN'IN EVİNE GİDECEĞİNİ SÖYLEMEDİ
Eşinin aksine Salim Güran'ın evden çıkmadan önce yemek yediğini ifade eden Melek Güran, "Eşim Salim Güran tarlaya gideceğini söyledi. Hüseyin Güran'ın evine gideceğini söylemedi." dedi.