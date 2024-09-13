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Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın ifadesi ilk kez A Haber'de: "Kocamdan şüpheleniyorum" | 5 kişinin daha kayıtları sildiği ortaya çıktı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüyle ilgili tüm şüpheler amca Salim Güran'ın üzerinde toplandı. Narin'in babası amcadan şikayetçi olurken Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın ifadesine A Haber ulaştı. İfadesinde eşinin kendisine yalan söylediğini deşifre eden Melek Güran, Narin'in ölümüyle ilgili Salim Güran'dan şüphelendiğini dile getirdi. Savcılık makamının sorduğu sorularda, Salim Güran'ın haricinde Kurtuluş Güran, Devran Güran, Fuat Güran, Muhammed Kaya ve Şevket Kaya'nın da olay gününe ait telefon kayıtlarını ve WhatsApp görüşmelerini sildiği ortaya çıktı. Öte yandan konuyla ilgili konuşan hala Azize Kaya, yeğeni Narin'in Güran'ın bulunmadan önce aile meclisinin toplandığını ifade etti.

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 02:47 Güncelleme Tarihi13 Eylül 2024, 02:48
Salim Güran’ın eşi Melek Güran’ın ifadesi ilk kez A Haber’de: Kocamdan şüpheleniyorum | 5 kişinin daha kayıtları sildiği ortaya çıktı 1

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin flaş detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

KİLİT İSİM AMCA SALİM BUGÜN İFADE VERECEK
Narin'in katledilmesiyle ilgili tüm şüpheler bugün ifadesi alınacak amca Salim Güran'ın üzerinde toplandı.

Salim Güran’ın eşi Melek Güran’ın ifadesi ilk kez A Haber’de: Kocamdan şüpheleniyorum | 5 kişinin daha kayıtları sildiği ortaya çıktı 2

SALİM GÜRAN'IN EŞİ MELEK GÜRAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Narin'in babası amcadan şikayetçi olurken Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın ifadesine A Haber ulaştı. İfadesinde eşinin kendisine yalan söylediğini deşifre eden Melek Güran, Narin'in ölümüyle ilgili Salim Güran'dan şüphelendiğini dile getirdi.

Salim Güran’ın eşi Melek Güran’ın ifadesi ilk kez A Haber’de: Kocamdan şüpheleniyorum | 5 kişinin daha kayıtları sildiği ortaya çıktı 3

HÜSEYİN GÜRAN'IN EVİNE GİDECEĞİNİ SÖYLEMEDİ
Eşinin aksine Salim Güran'ın evden çıkmadan önce yemek yediğini ifade eden Melek Güran, "Eşim Salim Güran tarlaya gideceğini söyledi. Hüseyin Güran'ın evine gideceğini söylemedi." dedi.

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