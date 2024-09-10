SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Narin Güran cinayetinde itirafçının ifadeleri kan dondurdu...

Henüz 8 yaşındaydı. Dün okula başlayacaktı. Bir tabutun içinde biraz toprak birkaç briketin çevrelediği buz gibi bir mezara kondu. Narin için tüm Türkiye ağlarken ağlamayanlar da vardı. İtirafçı N.B., “Amcası Narin’i 200 bin liraya kaybeder misin?” teklifinde bulunduğunu söyledi. Narin’in 8 yıllık yaşamı da böyle bir pazarlık öncesinde son buldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 10 Eylül 2024
Narin Güran cinayetinde itirafçının ifadeleri kan dondurdu...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran cinayetinde ilk itiraf geldi. Gözaltına alınanlardan N. B., Narin'in muhtar olan amcasının cesedi çuval içerisinde kendisine verdiğini söyledi. Adli Tıp incelemesinde de 91 adet örnek alındı, ölüm raporu inceleme sonucu açıklanacak. Gözaltındaki N.B. "Muhtar (Amca Salim Güran) cesedi çuval içerisinde bana verdi" diyerek başladığı itirafında şöyle devam etti;

Narin Güranın cansız bedeni bulundu! Kan donduran itiraf: Amca 200 bin TL teklif edip cesedi yok et dedi | Babası serbest bırakıldıNarin Güranın cansız bedeni bulundu! Kan donduran itiraf: Amca 200 bin TL teklif edip cesedi yok et dedi | Babası serbest bırakıldı
Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu! Kan donduran itiraf: Amca 200 bin TL teklif edip 'cesedi yok et' dedi | Babası serbest bırakıldı

"Evimizin arasında yaklaşık 80-100 metre vardı. Aracımla çıktım sonra Salim Güran'ın geldiğini gördüm mezarlıktan. Sonra muhtar aracından indi, benim yanıma geldi. Ben de araçtan indim. Aracın ön koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek 'Bunu yok edeceksin' dedi bana. Ben de gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve battaniyeye sarılı hareketsiz şekilde yatan bir insan olduğunu gördüm. Salim Güran bana hitaben 'Aileni iyi düşün, sana 200 bin TL para veririm' dedi. Sonra bana 'Aracında torba var mı?' dedi.

Bir çuval itiraf! Sıvacı Nevzat dile geldi muhtar Salimi ele verdi... İşte Narinin üzerindeki son kıyafetler ve cesedin taşındığı araçBir çuval itiraf! Sıvacı Nevzat dile geldi muhtar Salimi ele verdi... İşte Narinin üzerindeki son kıyafetler ve cesedin taşındığı araç
Bir 'çuval' itiraf! Sıvacı Nevzat dile geldi muhtar Salim'i ele verdi... İşte Narin'in üzerindeki son kıyafetler ve cesedin taşındığı araç

Aracın bagajından bir çuval çıkartarak Salim'e verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp çuvalın içerisinde birlikte koyduk. Bu esnada çocuğun üzerinde siyah tişört ve şort vardı. Üzerinde asılı küçük bir çanta vardı. Sağ kulağının arkasında boyun bölgesinde bir kızarıklık vardı. Göl diye tabir ettiğimiz Eğritutmaz Deresi'ne götür diyerek orayı işaret etti. Çuvalı aracımdan alarak elime aldım, çocuğun tüm vücudu çuvala sığmıştı. İp bulamayınca çocuğun çantasının ipini sökerek çuvalın ağzını bağladım. Çok derin olmayan bir yer buldum, çuvalı bıraktım. Bulunur diye düşünerek üzerine 15-20 kiloluk taş koydum. Aracıma binip baldızımın evine gittim."

Bu itiraf sonucunda amcanın cezaevinden çıkarılarak yeniden sorgulanmaya başladığı öğrenildi.

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunduBaşkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu

YAVRUMUZUN HESABINI SORACAĞIZ
Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. "Narin yavrumuzun hünharca katledilmesi hepimizin yüreğine kor bir ateş düşürdü" diyen Erdoğan, "Hesabını adalet önünde mutlaka soracağız. Masum bir yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarpıtılması için konunun bizzat takipçisiyim" dedi.

Narin Güran ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı! Minik bedeni bu mezara defnedildi | Yürek burkan gelinlik detayıNarin Güran ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı! Minik bedeni bu mezara defnedildi | Yürek burkan gelinlik detayı
Narin Güran ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı! Minik bedeni bu mezara defnedildi | Yürek burkan 'gelinlik' detayı

CENAZE TÖRENİNDE İMAM: MUSALLADAKİ VİCDANIMIZ
Narin Güran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ailenin komşu köyü olan Batı Karakoç mahalle camisinde düzenlenen cenaze töreni sonrası defnedildi. Gözaltında olan Narin'in anne ve babasının cenazeye katılmasına ise izin verilmedi.

İl Müftüsü Celal Büyük, burada yaptığı konuşmada, "Cennete uçan Narin'imizi son yolculuğuna uğurlamak için buradayız" dedi. Büyük, şunları kaydetti:

'HESABI SORULACAKTIR'
"İnsanlığımızdan, vicdanımızdan utandığımız bir gündeyiz. Bugün burada musallada yatan aslında vicdanımızdır, insanlığımızdır. Narin'imiz cennettedir, masumdur. Elbetteki bunu yapanlardan hesabı sorulacaktır."

KÖYÜ DOLAŞIP 'SUSUN' DEMİŞLER
Gözaltına alınan 24 kişiden biri cinayet ile ilgili önemli bir itirafta bulunurken, oklar daha da güçlü bir şekilde amca Salim Güran'ı göstermeye başladı. 'Narin Güran'ı kim öldürdü?' sorusunun yanıtına artık daha çok yaklaşılırken, katili korumak için kapı kapı dolaşan 2 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin, köylüleri jandarma ve polislere bilgi vermeme konusunda organize ettiği tespit edildi. Köylülerin uzun süredir sustuğu ve birçok şeyi bildiği konuşuluyordu.

Narin Güranın amcası Salim Güranın 11 sayfalık ifadesi ortaya çıktı! Şoke eden sözler: Babası olma olasılığınız var mı?Narin Güranın amcası Salim Güranın 11 sayfalık ifadesi ortaya çıktı! Şoke eden sözler: Babası olma olasılığınız var mı?
Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın 11 sayfalık ifadesi ortaya çıktı! Şoke eden sözler: "Babası olma olasılığınız var mı?"
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın oğlu konuştu! Narin Güran’a neden kıydılar? O gece evde neler yaşandı? Şoke edici sözler
Gözler FED kararında! Borsada eylül ayı nasıl geçecek? Faiz indirimleri bekleniyor mi? İşte dikkat çeken analiz
Türk Telekom
111 bin işçi aranıyor! En çok hangi alanda alım yapılacak? İşte en çok alınan meslekler...
Narin Güran cinayetinde WhatsApp ve yeşil tülbent muamması! Cani amca Salim Güran ve anne Yüksel Güran arasında bir şey mi vardı? DNA örnekleri incelendi
BES’ten ikinci emeklilik imkanı: OVP’de tarih verildi! Yeni sistem nasıl uygulanacak? Ne zaman hayata geçirilecek?
Narin Güran’ın amcası Salim Güran’ın 11 sayfalık ifadesi ortaya çıktı! Şoke eden sözler: Babası olma olasılığınız var mı?
MEMURA 5 FARKLI ZAM ORANI | OVP sonrası hesaplar değişti
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Şampiyonluk için 127 milyon Euro’luk dev planlama! Fenerbahçe kesenin ağzını açtı
Bir ’çuval’ itiraf! Sıvacı Nevzat dile geldi muhtar Salim’i ele verdi... İşte Narin’in üzerindeki son kıyafetler ve cesedin taşındığı araç
Şahan Gökbakar’ın kaçak villasına Marmaris Belediyesi’nden akıllara durgunluk veren açıklama! İçeri giremedik
Sihirli zafer! Türkiye Uluslar Ligi’nde İzlanda’yı 3-1 yendi
Başkan Erdoğan’ın soykırıma karşı İslam İttifakı çağrısı İsrail’i titretti: İsrail’in kibrini durduracak tek adam
8 yaşındaki Narin Güran’ın acısı tazeyken 3 gündür kayıp olan Sevda Yılmaz’dan sevindiren haber! Polis ekipleri tarafından bulundu
SON DAKİKA