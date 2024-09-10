Narin Güran cinayetinde itirafçının ifadeleri kan dondurdu...

Kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran cinayetinde ilk itiraf geldi. Gözaltına alınanlardan N. B., Narin'in muhtar olan amcasının cesedi çuval içerisinde kendisine verdiğini söyledi. Adli Tıp incelemesinde de 91 adet örnek alındı, ölüm raporu inceleme sonucu açıklanacak. Gözaltındaki N.B. "Muhtar (Amca Salim Güran) cesedi çuval içerisinde bana verdi" diyerek başladığı itirafında şöyle devam etti;

"Evimizin arasında yaklaşık 80-100 metre vardı. Aracımla çıktım sonra Salim Güran'ın geldiğini gördüm mezarlıktan. Sonra muhtar aracından indi, benim yanıma geldi. Ben de araçtan indim. Aracın ön koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek 'Bunu yok edeceksin' dedi bana. Ben de gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve battaniyeye sarılı hareketsiz şekilde yatan bir insan olduğunu gördüm. Salim Güran bana hitaben 'Aileni iyi düşün, sana 200 bin TL para veririm' dedi. Sonra bana 'Aracında torba var mı?' dedi.

Aracın bagajından bir çuval çıkartarak Salim'e verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp çuvalın içerisinde birlikte koyduk. Bu esnada çocuğun üzerinde siyah tişört ve şort vardı. Üzerinde asılı küçük bir çanta vardı. Sağ kulağının arkasında boyun bölgesinde bir kızarıklık vardı. Göl diye tabir ettiğimiz Eğritutmaz Deresi'ne götür diyerek orayı işaret etti. Çuvalı aracımdan alarak elime aldım, çocuğun tüm vücudu çuvala sığmıştı. İp bulamayınca çocuğun çantasının ipini sökerek çuvalın ağzını bağladım. Çok derin olmayan bir yer buldum, çuvalı bıraktım. Bulunur diye düşünerek üzerine 15-20 kiloluk taş koydum. Aracıma binip baldızımın evine gittim."

Bu itiraf sonucunda amcanın cezaevinden çıkarılarak yeniden sorgulanmaya başladığı öğrenildi.

YAVRUMUZUN HESABINI SORACAĞIZ

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. "Narin yavrumuzun hünharca katledilmesi hepimizin yüreğine kor bir ateş düşürdü" diyen Erdoğan, "Hesabını adalet önünde mutlaka soracağız. Masum bir yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarpıtılması için konunun bizzat takipçisiyim" dedi.

CENAZE TÖRENİNDE İMAM: MUSALLADAKİ VİCDANIMIZ

Narin Güran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ailenin komşu köyü olan Batı Karakoç mahalle camisinde düzenlenen cenaze töreni sonrası defnedildi. Gözaltında olan Narin'in anne ve babasının cenazeye katılmasına ise izin verilmedi.



İl Müftüsü Celal Büyük, burada yaptığı konuşmada, "Cennete uçan Narin'imizi son yolculuğuna uğurlamak için buradayız" dedi. Büyük, şunları kaydetti:

'HESABI SORULACAKTIR'

"İnsanlığımızdan, vicdanımızdan utandığımız bir gündeyiz. Bugün burada musallada yatan aslında vicdanımızdır, insanlığımızdır. Narin'imiz cennettedir, masumdur. Elbetteki bunu yapanlardan hesabı sorulacaktır."



KÖYÜ DOLAŞIP 'SUSUN' DEMİŞLER

Gözaltına alınan 24 kişiden biri cinayet ile ilgili önemli bir itirafta bulunurken, oklar daha da güçlü bir şekilde amca Salim Güran'ı göstermeye başladı. 'Narin Güran'ı kim öldürdü?' sorusunun yanıtına artık daha çok yaklaşılırken, katili korumak için kapı kapı dolaşan 2 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin, köylüleri jandarma ve polislere bilgi vermeme konusunda organize ettiği tespit edildi. Köylülerin uzun süredir sustuğu ve birçok şeyi bildiği konuşuluyordu.