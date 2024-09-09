SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor: İşte masadaki konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor. Toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak. Teğmenlerin korsan yemini de Kabine gündeminde olacak. olacak.Ekonomi başlığında, orta vadeli program değerlendirilecek. Dış politikada öncelikli gündem ise İsrail'in Gazze'deki katliamı olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 07:59 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 09:22
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor: İşte masadaki konular

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kabine Toplantısı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir araya gelecek Kabine'de kritik gelişmeler masada olacak.

TEĞMENLERİN KORSAN YEMİNİ
Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısında gündemde teğmenlerin kılıçlı yemini olacak.


Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yürütülen incelemelerin toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan olayda sorumluluğu bulunanların temizleneceği mesajını vermişti hükümet nezdinde nasıl bir adım atılacağı kabine de ele alınacak.

3 YILLIK OVP HEDEFLERİ DEĞERLENDİRİLECEK
Beştepe'deki toplantıda öne çıkan başlık ekonomi olacak. 5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program kapsamında ekonomideki 3 yıllık hedefler değerlendirilecek.

Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası görüşülecek. Ayrıca, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.

DIŞ POLİTİKA GÜNDEMİ GAZZE
Dış politikada, Gazze başta olmak üzere orta doğudaki gelişmeler ele alınacak. İsrail'in 11 aydır devam eden katliamının durdurulması için ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum değerlendirilecek. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda devam eden çalışmalar gözden geçirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI ELE ALINACAK
Kabine Toplantısı'nda terörle mücadeleye de mercek tutulacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek.

Türk silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonları ele alınacak.

Teğmenlerin korsan yemini sonrası Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M. TSK’dan istifa ettiTeğmenlerin korsan yemini sonrası Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M. TSK’dan istifa etti
Teğmenlerin korsan yemini sonrası Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M. TSK'dan istifa etti

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu! Otopsi işlemlerinde ilk bulgular ortaya çıktı: Bacağında kırık, boğazında iz... | 24 kişi gözaltında
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor: İşte masadaki konular
Türk Telekom
Yeni eğitim-öğretim dönemi başlıyor: İlk ders bağımsızlık ruhu ve vatan!
HAVALAR SOĞUYOR : Okulların ilk günü hava nasıl olacak? Ankara, İzmir, İstanbul’da yağmur var mı? MGM 5 günlük hava durumu listesi
Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu! Zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Bizzat takipçisi olacak! Başkan Erdoğan: Narin’i katledenler hesap verecek
Sosyal desteklere memur artışı: Ödemeler nasıl değişecek? Kim, ne kadar alacak?
Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi sorusu geceye damga vurdu! Oktay Kaynarca’ya Süleyman Çakır sürprizi: Stüdyoda nostaljik dakikalar
Dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın 7 yaşındaki engelli ablasının da yıllar önce şüpheli şekilde öldüğü ortaya çıktı
Wanda Nara’dan ayrılan Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, yalıya taşınıyor!
Filip Kostic resmen Fenerbahçe’de! Sırp yıldız İstanbul’a geldi
TAZMİNATA ÇİFTE ZAM: Kıdem ve ihbar ödemeleri ne zaman ve ne kadar artacak? Kimler yararlanacak?
Yüreğimiz parçalandı! 19’uncu günde cansız bedeni bulunan minik Narin’in arkadaşlarıyla olan yeni görüntüsü ortaya çıktı
Narin’in bir akrabası kalabalığa dönüp ’Gidin yalan konuşun, tamam mı?’ diye sitem ettikten sonra yumruklu saldırıya uğradı
SON DAKİKA