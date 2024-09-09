Narin Güran’ın amcası Salim Güran’ın ifadesi ortaya çıktı! Katil Enes Güran mı? Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri...

Narin 'in cenazesinin bulunmasının ardından, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında; annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcası ve 2 Eylül'de tutuklanan amcası Salim Güran 'ın eşinin de bulunduğu öğrenildi. Gözaltındaki 2 ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerde Narin Güran 'a ait olmadığı belirlenerek serbest bırakılan Enes Güran olduğu belirtildi.





AMCANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın 11 sayfalık ifadesi ortaya çıktı.

Jandarmanın "Yaralanmasına ya da ölmesine neden olan bir hareketiniz oldu mu?" sorusuna, "Öyle bir şey olmadı, Narin ile bir ilgim yok" şeklinde cevap verdi. Diğer önemli soru ve cevaplar ise şu şekilde:

Soruldu: Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?

Cevaben: Yoktur. Yok öyle bir şey.

Soruldu: Narin Güran'a kim neden zarar verdi?

Cevaben: Ne bileyim ben kim zarar vermiş.

Soruldu: Narin Güran'ı siz mi öldürdünüz?

Cevaben: Yok öyle bir şey ben öldürmedim.

Soruldu: Ön şoför koltuğunda tespit edilen Narin'in DNA'sı ile ilgili açıklama yapar mısınız?

Cevaben: Ben bu çocuğu arabaya koymamışım.

Soruldu: Amcalarının tamamının arabası varken, Narin neden sizin arabanıza biniyor?

Cevaben: ---

Soruldu: Sizin kullandığınız araçta neden diğer yiyenlerinizin DNA'sı çıkmıyor da sadece Narin'in DNA'sı çıkıyor? Bunu açıklar mısınız?

Cevaben: Ben bunu açıklayamam.

Soruldu: Arif Güran'a öyle bir acı yaşatacağım ki ömür boyu unutmayacaksın dediniz mi?

Cevaben: Öyle bir şey yok.

Soruldu: Narin Güran görmüş olduğu bir olay neticesinde mi ortadan kaldırıldı?

Cevaben: Benim hiçbir fikrim yoktur.

Amca cinayet suçlamalarını kabul etmezken, gözaltılar arasında bulunan Narin'in ağabeyi Enes Güran'la ilgili ortaya çıkan yeni detay söz konusu soruşturmanın seyrini değiştirebilecek türden.