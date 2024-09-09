Türk kahvesini herkes yanlış fincanda içiyor! Doğrusu bakın hangisi çıktı

Türk kahvesi, farklı fincanlarda farklı tatlar ve aromalar sunabilir. Bu, fincanın ağız genişliği, iç şekli, kalınlığı ve kullanılan malzemeye bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu faktörler, kahvenin aromasını ve sıcaklığını etkileyerek, kahve deneyimini doğrudan değiştirir.