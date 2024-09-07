Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu! Kan donduran itiraf: Amca 200 bin TL teklif edip 'cesedi yok et' dedi | Narin Salim Güran'ın kızı mı?

N.B.'nin tüm ifadesi elime ulaştı. N.B.'nin sıva ustası olarak çalıştığını evli ve 6 çocuk babası olduğunu görüyorum. Neler yaptıklarını detaylı olarak anlatıyor. Çarıklı Mahallesi'nin trafik ışıklarının bulunduğu yerde bir kişinin dükkanına gitmiş orada borç ödemiş. Daha sonra şebeke suları kesik olduğu için köyün muhtarını aradım diyor suların akmadığını belirtmiş. Ben yetkilileri ararım demiş. Evimizin arasında yaklaşık 80-100 metre vardı aracımla çıktım sonra Salim Güran'ın geldiğini gördüm mezarlıktan Tavşantepe Mahallesi'ne doğru çıkan parke döşeli köyün iç yolunda Güran ile karşılaştım diyor.

3

Burada içme suyu ile ilgili bir şey söyleyeceğini düşünerek bekledim diyor. Sonra muhtar aracından indi benim yanıma geldi ben de araçtan indim. Daha sonra aracın ön koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek bunu yok edeceksin dedi bana. Ben de gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve bakınca battaniyeye sarılı vaziyette hareketsiz şekilde yatan bir insan olduğunu gördüm. İnsan olduğunu görünce şaşırdım ve tereddüt ettim. Salim Güran bana hitaben aileni iyi düşün sana 200 bin TL para veririm dedi. Bu sırada etrafımızda kimse yoktu.