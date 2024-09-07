Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu! Kan donduran itiraf: Amca 200 bin TL teklif edip 'cesedi yok et' dedi | Narin Salim Güran'ın kızı mı?

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran ağıtlarla toprağa verildi. Narin'in otopsi işlemleri sonrası bacağında kırık, boğazında boğma izi tespit edildi. Başsavcılık ise WhatsApp'ın merkezine yazı yazarak aile üyelerinin silinen yazışmalarını istedi. Cinayette ilk itiraf geldi. Soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan bir kişi, " Narin'in cesedi battaniyeye sarılıydı. Muhtar (Amca Salim Güran) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. Öte yandan Narin'in tutuklu bulunan amcası Salim Güran'a mahkemede yöneltilen soru ise cinayete yeni bir boyut kazandırdı.
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedenine 8 Eylül saat 8.45 sıralarında ulaşıldı.
SIRA YERİNE MUSALLA...
Güran için Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Batı Karakoç mahalle camiinde cenaze töreni düzenlendi.
Minik Narin, kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.
İLK İTİRAF GELDİ
Cinayette ilk itiraf geldi. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan N.B. isimli bir kişi, "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi.
200 BİN TL'LİK TEKLİF
İşte gizli tanığın A Haber ekranlarına yansıyan tüm ifadesi :
N.B.'nin tüm ifadesi elime ulaştı. N.B.'nin sıva ustası olarak çalıştığını evli ve 6 çocuk babası olduğunu görüyorum. Neler yaptıklarını detaylı olarak anlatıyor. Çarıklı Mahallesi'nin trafik ışıklarının bulunduğu yerde bir kişinin dükkanına gitmiş orada borç ödemiş. Daha sonra şebeke suları kesik olduğu için köyün muhtarını aradım diyor suların akmadığını belirtmiş. Ben yetkilileri ararım demiş. Evimizin arasında yaklaşık 80-100 metre vardı aracımla çıktım sonra Salim Güran'ın geldiğini gördüm mezarlıktan Tavşantepe Mahallesi'ne doğru çıkan parke döşeli köyün iç yolunda Güran ile karşılaştım diyor.
Burada içme suyu ile ilgili bir şey söyleyeceğini düşünerek bekledim diyor. Sonra muhtar aracından indi benim yanıma geldi ben de araçtan indim. Daha sonra aracın ön koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek bunu yok edeceksin dedi bana. Ben de gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve bakınca battaniyeye sarılı vaziyette hareketsiz şekilde yatan bir insan olduğunu gördüm. İnsan olduğunu görünce şaşırdım ve tereddüt ettim. Salim Güran bana hitaben aileni iyi düşün sana 200 bin TL para veririm dedi. Bu sırada etrafımızda kimse yoktu.