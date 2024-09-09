Bir 'çuval' itiraf! Sıvacı Nevzat dile geldi muhtar Salim'i ele verdi... İşte Narin'in üzerindeki son kıyafetler ve cesedin taşındığı araç

"BUNU YOK EDECEKSİN SANA 200 BİN LİRA VERİRİM" İfadesinde Salim Güran 'ın Narin'in cesedini saklaması için kendisine verdiğini anlatan Nevzat Bahtiyar , "Salim Güran battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek 'Bunu yok edeceksin' dedi. 'İyi düşün, sana 200 bin lira veririm' dedi. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce 'Göl' diye tabir ettiğimiz, Eğertutmaz Deresi'ni işaret etti ve 'Oraya götür' dedi. Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki, çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum" dedi. Salim Güran'ın yeğeni Narin'i neden öldürdüğünü bilmediğini belirten Nevzat B., "Sosyal medyada babası Arif Güran'a 'Sana öyle bir acı yaşatacağım ki, asla unutamayacaksın' demiş. Köyde bu şekilde konuşuluyordu" ifadelerini kullandı.

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Sıva ustası olduğu öğrenilen Nevzat Bahtiyar, şunları söyledi:

"21 Ağustos'ta saat 6 buçuk sıralarında, Bağlar ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde yeni bir ev yaptırıyordum, bu evin elektrik tesisatı için gitmiştim. Sonra evimin olduğu Tavşantepe Mahallesi'ne geldim, evimde yemek yedim ve namaz kıldım. Ben saatini tam olarak hatırlamıyorum fakat öğlen saatlerini geçmişti, evimizin şebeke sularının kesik olduğundan dolayı köyümüzün muhtarı Salim Güran'ı aradım, 'içme suyumuz akmıyor' dedim. Yaklaşık olarak bir dakika kadar konuşmuşuzdur. Konuşma esnasında Salim Güran bana 'Ben arıza için yetkilileri ararım' dedi. Daha sonra aramızda bir konuşma olmadı. Benim evim ve Muhtar Salim Güran'ın evi yaklaşık 80-100 metre mesafe vardır. Ben evden kendi aracım olan 23 AN 630 plaka sayılı aracım ile çıktım, sonra arkamdan Renault marka beyaz renkli ve 47 plaka ile başlayan bir araçla Salim Güran'ın geldiğini gördüm. Mezarlıktan, Tavşantepe Mahallesi'ne doğru çıkan parke döşeli köyün iç yolunda, Salim Güran bana korna ve selektör yaptı, ben de bana içme suyu ile ilgili bir şey söyleyeceğini düşünerek bekledim. Salim Güran aracından inerek benim aracıma doğru geldi, ben de araçtan indim ve Salim Güran bana eliyle göstermek suretiyle 47 plakalı aracın ön yolcu koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek 'Bunu yok edeceksin' dedi. Ben de gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve bakınca battaniyeye sarılı vaziyette ve hareketsiz vaziyette yatan bir insanın olduğunu gördüm"